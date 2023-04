Für Ezekiel Elliott ist die Tür bei den Dallas Cowboys für eine Rückkehr weiter offen. Das verdeutlichte Klubbesitzer Jerry Jones, der, auf die Personalie angesprochen, auf der Team-Website so zitiert wird: "Das Schiff ist noch nicht davongesegelt."

Zugleich betonte der 80-Jährige: "Wir haben noch keine Entscheidung getroffen. Offensichtlich haben wir einen Running Back gedraftet, vom Stil her etwas anders als Zeke, aber das ändert nichts daran ... Was unser Interesse an Zeke angeht, hat sich durch das, was wir heute gemacht haben, nichts verändert."

Jones spielte auf den Draft von Deuce Vaughn von Kansas State an, der an 212. Position ausgewählt wurde. Der Pick hatte für einen besonders emotionalen Moment gesorgt, weil der Vater des Talents als Scout für die Cowboys arbeitet und auch das entscheidende Telefonat begonnen hatte.

Cowboys sparen durch Entlassung zweistellige Millionen-Summe

Mit dem Rookie stehen fünf Running Backs bei "America's Team" unter Vertrag: neben dem als Starter eingeplanten Tony Pollard auch der zweimalige Super-Bowl-Champion Ronald Jones sowie Malik Davis, Rico Dowdle und eben Vaughn.

Viel dürfte darauf ankommen, was Elliott in seiner achten NFL-Saison verdienen will. 2019 hatte der vierte Pick des Draft 2016 einen Vertrag über sechs Jahre unterschrieben, der ihm 90 Millionen US-Dollar einbringen hätte können. Durch die Entlassung sparen die Cowboys Berichten zufolge in dieser Saison mehr als zehn Millionen US-Dollar.

Jones zeigt sich offen für Elliott-Rückkehr

Nachdem der mittlerweile 27-Jährige in seinen ersten drei Jahren zwei Mal Rushing Yards Leader der NFL war und bis 2019 drei Mal in den Pro Bowl gewählt wurde, baute er anschließend - auch von Verletzungen geplagt - deutlich ab.

2022 war bei den Läufen (231), den Rushing Yards (876), den Yards pro Lauf (3,8) aber auch bei den Receptions (17), den Receivings Yards (92) und den Yards pro Catch (5,4) seine schwächste Saison. Pollard lief Elliott deutlich den Rang ab.

Dennoch denken die Cowboys-Entscheider darüber nach, die Nummer 21 erneut unter Vertrag zu nehmen. "Wir sitzen hier und bewerten das Ganze und schauen, wie seine Situation ist, wie unsere Situation ist", verdeutlichte Jones den Stand der Dinge, um dann nachzuschieben: "Aber ich schließe Zeke nicht aus."