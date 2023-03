NFL

Video aufgetaucht: Alvin Kamara mitten in Prügelei

Von Runningback Alvin Kamara ist ein Video aufgetaucht, in dem er sich in einem Hotel in Las Vegas in einer Prügelei befindet. Nun steht der Saints-Star mit drei weiteren Angeklagten wegen Körperverletzung vor Gericht.

