Erstmals in seiner NFL-Karriere ist Dalvin Cook Free Agent. Der Running Back, der in seinen sechs Jahren bei den Minnesota Vikings vier Mal zum Pro Bowl schaffte, will sich bei seinem neuen Vertrag offenbar keinesfalls unter Wert verkaufen.

Das deutete NFL-Reporter Tom Pelissero in der "Rich Eisen Show" an. Demnach sei das Lager des 27-Jährigen ebenso offen für einen Einjahresvertrag wie für einen Kontrakt über mehrere Jahre, doch andere wichtige Zahlen müssten stimmen.

"Dalvin Cook setzt nicht darauf, einen Vertrag über vier oder fünf Millionen US-Dollar zu unterschreiben. Das wird nicht passieren", betonte Pelissero: "Das wird ein bedeutender Vertrag."

Cook bekommt trotz Entlassung zwei Millionen US-Dollar von Vikings

Die Cook-Seite will demnach seinen Wert und seinen Beitrag auf dem Feld auch im Vertrag widergespiegelt sehen. Für den einstigen Zweitrunden-Pick drängt die Zeit nicht unbedingt, da ihm aus dem Vikings-Vertrag nach der Entlassung zwei Millionen US-Dollar (1,85 Millionen Euro) zustünden.

Der 2020 unterschriebene Fünfjahresvertrag über 63 Millionen US-Dollar (58,5 Millionen Euro) hätte ihm in der Saison 2023 ein Basisgehalt von 10,4 Millionen US-Dollar (knapp 9,7 Millionen Euro) eingebracht. Mit den fixen zwei Millionen US-Dollar für diese Saison kommt Cook bislang laut "Spotrac" auf Einnahmen von gut 34 Millionen US-Dollar (31,6 Millionen Euro) allein aus seinen Verträgen mit den Vikings.

Cook mit vier 1000-Yards-Saisons nacheinander

In den vergangenen vier Jahren erlief er immer eine vierstellige Zahl an Rushing Yards, 2020 sogar bärenstarke 1557. In der Saison kam Cook auch auf 16 Touchdowns in 14 Regular-Season-Einsätzen. Insgesamt besuchte er die Endzone über den Lauf 47 Mal, hinzu kommen fünf Receiving Touchdowns. In der Postseason steht er bei zwei Rushing Touchdowns.

Den nach dem durchschnittlichen Jahresgehalt aktuell fettesten Vertrag aller Running Backs besitzt "Spotrac" zufolge Christian McCaffrey bei den San Francisco 49ers mit gut 16 Millionen US-Dollar. Dahinter liegt Alvin Kamara von den New Orleans Saints mit 15 Millionen US-Dollar. Insgesamt kommen neun Ballträger auf eine achtstellige Summe.

Zu den möglichen Landing Spots von Cook werden die Miami Dolphins, die Denver Broncos, die Buffalo Bills, die Los Angeles Chargers, die Philadelphia Eagles und die Dallas Cowboys gezählt. Abgesehen von den Bills verfügen alle genannten Teams über genügend Cap Space, um den mutmaßlichen Forderungen des langjährigen Vikings-Stars entsprechen zu können.