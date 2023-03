von Daniel Kugler

Vier Jahre. 160 Millionen Dollar. Weitere 35 Millionen Dollar über Boni möglich.

Daniel Jones erhält quasi Minuten vor Ablauf der Deadline seinen Mega-Vertrag bei den New York Giants.

Was sich die Giants bei dieser Kurzschlussreaktion gedacht haben, dürfte außerhalb der Franchise aber niemand so wirklich verstehen. Es wirkt wie eine pure Verzweiflungstat.



48 Millionen im Jahr - wenn alle Boni greifen - für einen Spieler zu bezahlen, der seit dem Zeitpunkt seiner Wahl im Draft belächelt wurde und im vierten Jahr in der NFL erstmals ansatzweise seine Rolle als Starter rechtfertigen konnte?

Es wirkt wie ein Treppenwitz.

Daniel Jones wird für realitätsfremde Forderungen belohnt

Noch vor Tagen hieß es, dass die New Yorker dem 25-Jährigen 39 Millionen Dollar im Jahr angeboten hätten, der Spieler aber eben jene 48 Millionen Jahressalär gefordert haben soll, die er im besten Fall nun auch bekommt. Verhandlungsgeschick der Franchise-Verantwortlichen sieht anders aus.

Für seine eigentlich komplett realitätsfremden Forderungen wurde der Playmaker bis zuletzt nicht nur hinter vorgehaltener Hand süffisant belächelt.

Welche Franchise würde so in Panik verfallen und einen Spieler seines Kalibers derart überbezahlen? So die vorherrschende Meinung.

Im "Big Apple" hat man den Knall offenbar nicht gehört.

Rein sportlich wird man diese teure Fehleinschätzung in den kommenden Jahren ordentlich büßen. Die angepeilte Entwicklung des jungen und überaus talentierten Rosters wird durch den Monstervertrag blockiert, der Cap Space wird über Nacht und auf Jahre gesehen zum Problem.

Daniel Jones ist kein Elite-Quarterback

Auch wenn "Danny Dimes" beim so sehnlichst erwarteten Playoff-Ausflug in diesem Jahr gute Leistungen zeigte, eines sollte nicht erst seit gestern eigentlich klar sein: Jones ist kein deutlich überdurchschnittlicher Quarterback und kann eine Franchise durch seine individuelle Qualität auf Dauer nicht zum Contender machen, wie es eben die ganz Großen ihrer Zunft tun und entsprechend dafür entlohnt werden.

Die Giants sahen dies aber offensichtlich anders. Jones bekommt jetzt das Gehalt in der Riege der absoluten Elite-Quarterbacks der Liga. Ihn aber mit den Top-Stars auf seiner Position um den zweimaligen MVP Patrick Mahomes sportlich auch nur in einem Atemzug zu nennen, gleicht einem Affront.

Den nochmals deutlich erhöhten Bewertungskriterien für seine Leistungen muss sich Jones nun zwangsläufig stellen und seinem Monstervertrag gerecht werden.

Daniel Jones: Es stinkt nach einem überteuerten Missverständnis

Es stinkt förmlich nach einem maßlos überteuerten Missverständnis, auf das sich die Giants da eingelassen haben. Und das eigentlich komplett ohne Not, wenn man sich den potenten Quarterback-Markt in diesem Jahr ansieht.



Dauerhaft schlaflose Nächte für General Manager Joe Schoen und Co. in der Stadt, die ohnehin bekanntlich niemals schläft? Es sollte niemanden mehr wundern.