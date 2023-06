Star-Tight-End Darren Waller beginnt ein neues Karriere-Kapitel bei den New York Giants. Nach rund fünf Jahren bei den Las Vegas Raiders wurde der 30-Jährige getradet. Nun sprach Waller über den Hammer-Trade zu den Giants.

Gegenüber dem "Las Vegas Review-Journal" gab Waller zu, dass ein Trade zwar absehbar war, er dann jedoch nicht damit gerechnet hatte, nach New York zu wechseln.

Waller: "Von Giants überrascht"

"Schockiert war ich nicht", sagte Waller über den Moment, in dem er erfuhr, dass die Raiders ihn traden: "Ich habe so manches gehört. Es gab so viele Momente im Laufe der vergangenen Saison, in denen ich hörte, dass ich vielleicht getradet werde oder auch nicht. Der Moment an sich war also nicht allzu schockierend. Aber ich hatte nicht erwartet, dass es die Giants werden."

Für Waller ist New York die dritte Station in der NFL. 2015 wurde der Tight End in der sechsten Runde von den Baltimore Ravens gedraftet. Nach zwei Jahren in Baltimore zog es ihn nach Oakland, wo die Raiders damals beheimatet waren.

Waller 2020 im Pro Bowl

Allerdings kassierte er 2017 eine einjährige Sperre wegen der Einnahme von leistungssteigernden Substanzen. Zudem kämpfte Waller zu dieser Zeit mit seiner Drogen- und Alkoholabhängigkeit.

In den Jahren darauf entwickelte er sich jedoch zu einem der besten Tight Ends der Liga. 2019 startete er alle 16 Partien für die Raiders, 2020 wurde er erstmals in den Pro Bowl gewählt.

Vorfreude auf die Giants

In den vergangenen beiden Saisons hatte der Routinier jedoch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und verpasste hier und da ein Spiel für die Raiders. In der Saison 2022 kam Waller bei neun Einsätzen immerhin auf drei Touchdowns.

Bei den Giants trägt Waller die - für einen Tight End ungewöhnliche - Nummer 12 und ist Anspielstation für Quarterback Daniel Jones. Über sein neues Team sagt Waller, dass er sich auf die Herausforderung freue: "Hier sind alle drauf und dran, das Fundament weiter auszubauen, das sie sie im vergangenen Jahr gelegt haben. Ich freue mich, ein Teil davon zu sein."