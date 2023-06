Schlechte Nachrichten von Deion Sanders!

Die NFL-Legende hat erneut mit einem ernsthaften medizinischen Problem zu kämpfen. Sechs Tage nachdem der ehemalige Cornerback enthüllt hatte, dass er seinen linken Fuß durch eine Amputation verlieren könnte, hat PatMcAfee in seiner Show berichtet, dass Sanders notoperiert werden muss.

Der Grund: Ein Blutgerinnsel in der Leiste.

Wenig später bestätigte der Betroffene die OP in einem Video selbt. So erklärte Sanders, in beiden Beinen jeweils ein Blutgerinnsel zu haben.

Deion Sanders kämpft mit Fußproblemen

Der zweimalige Super-Bowl-Sieger hat bereits zwei Zehen durch ein Blutgerinnsel verloren. In der zurückliegenden Woche sprach er bei Instagram über den mangelnden Blutfluss in seinem linken Fuß, so habe er auf der Unterseite seines Fußes kein Gefühl mehr.

"Ich habe einige medizinische Herausforderungen mit meinem Fuß, aber ich sage nie: 'Warum ich?'. Ich mache immer weiter. Man weiß nie, was ein Mensch durchmacht, während man ihn beurteilt, aber man kann darauf vertrauen und glauben, dass wir alle etwas durchmachen", so der achtmalige Pro Bowler.

Während der Saison 2021, als er als Trainer an der Jackson State University gearbeitet hat, verpasste er drei Spiele aufgrund von Komplikationen nach seiner Fuß-OP.

Seit Dezember 2022 ist er Head Coach der University of Colorado.