Quarterback Ben DiNucci hat sich mit einer starken Saison in der XFL für die Seattle Sea Dragons seine Rückkehr in die NFL verdient. Bei den Denver Broncos ist er als Backup von Russell Wilson eingeplant. In zehn Spielen für Seattle erzielte der 26-Jährige starke 2671 Passing Yards, 20 Passing Touchdowns und verzeichnete zehn Interceptions.

In einer seiner ersten Trainingseinheiten mit dem Team leistete sich der Playmaker aber direkt einen Pick Six und wurde dafür von Head Coach Sean Payton aufgezogen. "Sie wissen ja, dass ihm (Franchise Owner Rob Walton, Anm. d. Red.) Walmart gehört. Wenn es hier nicht klappen sollte, gibt es sicher irgendwo in einer seiner Filialen eine Stelle als Begrüßer", scherzte der 59-Jährige.

DiNucci bislang in der NFL nur bei den Cowboys unter Vertrag

DiNucci wurde im Draft 2020 in der siebten Runde von den Dallas Cowboys verpflichtet und unterschrieb damals laut "Spotrac" einen Vierjahresvertrag über 3,39 Millionen Dollar.

Nach einem Jahr wurde er aber bereits wieder entlassen, unterschrieb jedoch wenige Tage später einen Vertrag im Practice Squad der Franchise. Nach der Unterzeichnung eines Future Contracts Anfang 2022 erfolgte im vergangenen August dann die erneute Entlassung in Dallas.