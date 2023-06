Es war eine der größten Überraschungen des vergangenen Winters.

Josh McDaniels, Head Coach der Las Vegas Raiders, stand bereits gehörig unter Druck. Der wurde nicht weniger, als McDaniels die Entscheidung traf, den langjährigen Quarterback Derek Carr aus dem Team zu werfen. Nicht nur war Carr, neun Jahre lang bei den Raiders, nicht mehr Starter, er entfernte sich ganz vom Team.

Nun, einige Monate später, spricht Carr erstmals über seinen unehrenhaften Abschied aus Nevada.

Carr gesteht: "Ich war sauer!"

Am Rande einer Veranstaltung in Kalifornien sagte der 32-Jährige offen: "Ich war, um es vorsichtig auszudrücken, aufgebracht. Ich war sauer", so der Spielmacher. "Ich war neun Jahre da, neun Jahre an diesem Ort, halte alle Rekorde und dann bekam ich nicht einmal die Chance, mich von den Fans zu verabschieden", monierte Carr weiter.

Vor Woche 16 wurde dann Jarrett Stidham zum Starter befördert. "Es hat etwas in mir ausgelöst. Ich hätte auch auf das Geld verzichtet."

Allerdings weiß der Quarterback auch um die Mechanismen in der NFL. "Logisch, wenn du Spiele gewinnst, dann bleibst du für immer. Das haben wir nicht getan", gesteht Carr. "Am Ende wird dann auch irgendwann der letzte Typ in der Kabine ersetzt. Ich habe rund 20 Coaches 'überlebt', aber so ist das Geschäft nun mal."

Am Ende kommt Carr bei den Raiders auf 3.201 angekommene Pässe, 217 Touchdowns und 35.222 Passing Yards - alles Rekorde der Raiders-Franchise.

Böses Blut? Nicht mit Carr

Zwar war Derek Carr äußerst sauer über seinen Abgang aus Vegas und mit den New Orleans Saints hat er längst ein neues Team gefunden, Schlechtes wünschte er seinem ehemaligen Team aber nicht.

Im Gegenteil. "Ich will, dass sie erfolgreich sind. Ich wünsche Jimmy [Garoppolo] Erfolg, weil das heißt, dass dann auch meine Freunde Davante Adams und Josh Jacobs erfolgreich sind."

"Alle meine Freunde sind dort und ich will, dass sie Erfolg haben. Allerdings", schob Carr dann doch noch augenzwinkernd eine kleine Einschränkung hinterher, "dass die Saints erfolgreich sind, ist dann doch noch ein kleines bisschen wichtiger."