Vor weniger als einem Jahr unterschrieb Deshaun Watson seinen Mega-Vertrag bei den Cleveland Browns. Nun steht die Franchise bereits vor einem Dilemma.

General Manager Andrew Berry hat verraten, dass das Team Watsons Vertrag gerne umstrukturieren würde. Der Grund? Derzeit steht Cleveland aufgrund des hohen Gehalts des Quarterbacks, der 27-Jährige kassiert in der kommenden Saison rund 55 Millionen US-Dollar, über der Gehaltsobergrenze der NFL und könnte somit auf dem Free-Agent-Markt kaum neue Spieler verpflichten, um das Team zu verstärken.

Berry erklärte am Rande des Scouting Combine: "Das Thema könnte auf dem Tisch liegen, aber es gibt eine Menge, was wir tun können. Es gibt eine Reihe verschiedener Wege, um Cap Space zu schaffen. Die Herangehensweise, die wir wählen würden, hängt von den Möglichkeiten ab, die uns gegeben sind. Wir haben genug Flexibilität, um so aggressiv oder konservativ zu sein, wie wir es brauchen."

Browns-GM wegen Watson weiter optimistisch

Watson wurde am 18. März 2022 von den Houston Texans zu den Cleveland Browns getradet, nachdem er aufgrund mehrerer Vorwürfe der sexuellen Belästigung die 2021er-Spielzeit komplett verpasste.

Im Zuge seines Wechsels unterschrieb Watson einen Fünfjahresvertrag über 230 Millionen US-Dollar.

Sein Debüt für die Browns feierte er allerdings erst spät in der vergangenen Saison, da er von der Liga für elf Spiele gesperrt wurde. In sechs Partien für Cleveland gelangen dem zwölften Pick des Draft von 2017 sieben Touchdowns und fünf Interceptions.

Trotzdem sind die Browns, was das kommende Jahr angeht, weiter optimistisch. "Wir sind zufrieden damit, wo Deshaun steht, zufrieden mit den Fortschritten, die er gemacht hat, seit er bei uns ist und gehen sicherlich davon aus, dass er 2023 ein starkes Jahr auf und neben dem Platz haben wird", fasste Berry zusammen.