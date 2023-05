Amon-Ra St. Brown scheint nicht allzu viel von den Fans der Chicago Bears zu halten. Der Wide Receiver der Detroit Lions zog im "The 33rd Team"-Podcast über die Anhänger her, die beim NFL Draft 2023 in Kansas City vor Ort waren.

"Die schlimmste Fanbase jemals. So (mit gesenktem Kopf, Anm. d. Red.) auf ihre Handys. Einfach müde. Du siehst die Lions neben ihnen. Einfach nur aufgedreht, angezündet. Sie standen auf und ihr habt euch hingesetzt", kommentiert der Passempfänger ein von ihm aufgenommenes Video während der Talente-Auswahl.

Detroit Lion: Amon-Ra St. Brown macht sich über Bears-Anhänger lustig

Sein Bruder, der für eben jene Bears spielt, sah das naturgemäß anders und verteidigte die verhaltenen Reaktionen der Anhänger. "Weil sie so viel Energie aufgebracht haben, um unsere Picks zu feiern", machte der ältere der beiden Brüder klar. Damit bot er Amon-Ra allerdings direkt die nächste Steilvorlage, der sich nun über die ausgewählten Bears-Spieler amüsierte.

"Darnell Wright - ich weiß, dass du dich nicht super happy darüber bist. Gervon Dexter - sie wissen nicht mal, wer das ist. Tyrique Stevenson - sie wissen nicht mal, wer das ist. Zacch Pickens - sie wissen nicht mal, wer das ist", hielt sich der 23-Jährige nicht zurück.

Allerdings gab es am Draft der Bears wesentlich weniger Kritik als an dem der Lions. Während Chicago gezielt die eigenen Schwachstellen adressierte, wählten die Lions in der ersten Runde mit Jahmyr Gibbs und Jack Campbell einen Running Back und einen Linebacker. Die Auswahl dieser Spieler, die nicht auf Premium-Positionen zu Hause sind, sorgte im Anschluss für viel Unverständnis.