Der deutsch-amerikanische Wide Receiver Amon-Ra St. Brown zählt zu den großen Hoffnungsträgern der Detroit Lions. In der vergangenen Saison fing er Pässe für 1.161 Yards und sechs Touchdowns. Für seine dritte NFL-Saison wünscht sich der 23-Jährige offenbar eine noch größere Rolle im System der Lions.

Wie die "Detroit Free Press" berichtet, beabsichtigt St. Brown, im Jahr 2023 noch mehr zu einem "Deep Threat" zu werden. Sprich: Er wünscht sich noch mehr tiefe Pässe.

Receiver Coach lobt St. Brown

Antwaan Randle El, der Receiver-Coach der Lions, stellt dem Passempfänger genau dies in Aussicht. "Er kann leicht in Cuts ein- und aussteigen, er müsste gar nicht viele andere Dinge machen, weil er sich einfach sehr schnell befreien kann", sagte der Trainer.

"Also möchte ich einfach, dass er diese reibungslosen Routen läuft. Das hat er in den OTAs gemacht und war eine gute Weiterentwicklung für ihn. Er muss gar keine zusätzlichen Bewegungen machen, er muss einfach die Routen laufen.“

St. Brown hatte in der vergangenen Saison einen Durchschnitt von 10,6 Yards pro Catch. Zwar gibt es schnellere Passempfänger als St. Brown, der die 40 Yards in 4,61 Sekunden läuft. Allerdings ist er ein sehr guter Routenläufer und fängt Bälle auch in schwierigen Situationen, agiert zum Beispiel in der Luft sehr entschlossen und setzt sich dabei oft gegen die Cornerbacks durch.

All dies sind gute Voraussetzungen, um die tiefen Routen laufen zu dürfen.