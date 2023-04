Mit ehrgeizigen Zielen hat sich Amon-Ra St. Brown nie zurückgehalten. Höher, schneller, weiter: Der Wide Receiver der Detroit Lions will 2023 die nächsten logischen Schritte machen.

Nach einer starken Rookie-Saison und einer Steigerung im wichtigen zweiten NFL-Jahr ist das in Saison drei für ihn persönlich "eine größere Führungsrolle", er will mehr Verantwortung übernehmen und ein Vorbild für jüngere Spieler sein.

"Ich denke, ich bin jetzt alt genug, um ein Anführer zu werden. Ich freue mich einfach darauf, eine Führungsrolle zu übernehmen und Spiele zu gewinnen", sagte der 23-Jährige der "Detroit Free Press".

Wichtiges Puzzlestück in der Lions-Offense

Er kam in der vergangenen Saison auf 1.161 Yards sowie sechs Touchdowns, er ist ein wichtiges Puzzlestück in der Offense der Lions und Lieblings-Anspielstation von Quarterback Jared Goff, und er war mit dafür verantwortlich, dass das Team nach einer starken Aufholjagd fast noch in den Playoffs gelandet wäre.

Der Lohn: Die Teilnahme am Pro Bowl. Und der Respekt der Gegner, konkret von den San Francisco 49ers und den Los Angeles Chargers, wie St. Brown erfuhr. "Ich habe mit anderen Spielern gesprochen, die mir sagten: 'Junge, ihr habt gegen Ende richtig Gas gegeben. Wir wollten in den Playoffs nicht gegen euch spielen", sagte St. Brown.

Hier ist der nächste logische Schritt als Team die Postseason. "Ich weiß, dass wir letztes Jahr ein paar Spiele gewonnen haben, wir waren ziemlich stark, aber ich will unbedingt in die Playoffs", sagte St. Brown.

Amon-Ra St. Brown: "Wir wissen, was wir können"

Er habe das Gefühl, dass es Detroit als Stadt unbedingt wolle. "Ich habe das Gefühl, dass wir als Team es auch unbedingt wollen. Ich habe das Gefühl, dass wir die Jungs haben, die es schaffen können, also freue ich mich darauf, Woche für Woche Spiele zu gewinnen", sagte er.

Die Offensive habe 2022 schon ganz gut geliefert, so St. Brown. In der vergangenen Saison belegten die Lions mit 4.444 Yards und 29 Touchdowns den achten Platz in der Pass-Offensive, am Boden war es mit 2.179 Yards und 23 Touchdowns Rang elf.

"Natürlich will man in jeder Kategorie die Nummer eins sein, und ich denke, das ist es, was wir als Offensive anstreben. Wir wissen, was wir können. Ich denke, das ist uns in der letzten Saison ganz gut gelungen, aber man kann sich immer noch verbessern", sagte St. Brown.