Nach einer Woche im NFL-Ausnahmezustand kühlt die Football-Community wieder auf Normaltemperatur runter. Atmet durch. Und freut sich aufs nächste Mal. Denn Deutschland, München, die Fans des fliegenden Ledereis haben Blut geleckt. Klar ist schon jetzt, dass die NFL zurückkehren wird - in der kommenden Saison.

Das Munich Game, das die Tampa Bay Buccaneers mit 21:16 gegen die Seattle Seahawks gewannen, war nur der Anfang. Laut der getroffenen Vereinbarung gastiert die NFL bis einschließlich 2025 jährlich zu einem Regular-Season-Spiel in Deutschland.

ran schaut voraus, wie es zwischen der NFL und Deutschland weitergeht.

Wie viele NFL-Spiele werden 2023 in Deutschland ausgetragen?

Zwei Spiele der Regular Season werden 2023 in Deutschland ausgetragen. Die New England Patriots und die Kansas City Chiefs tragen jeweils eines ihrer Heimspiele in Deutschland aus. Die Gegner werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

NFL 2023 in Deutschland: Wo finden die Spiele statt?

Wie die "Bild" berichtet, plant die NFL mit Frankfurt als Austragungsort für beide Spiele. München würde nach der Premiere im vergangenen Jahr leer ausgehen. NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth wollte die Gerüchte jedoch noch nicht final bestätigen.

NFL in Deutschland: Wann finden die Spiele 2023 statt?

Laut einem Artikel der "Bild" sind der 12. November sowie der 19. November für die NFL-Spiele in Deutschland vorgesehen.

Am Wochenende des 19. Novembers ruht die Bundesliga aufgrund der Länderspielpause. Am 12. November müsste Eintracht Frankfurt, die im Deutsche Bank-Park ihre Heimspiele austrägt, dann ein Auswärtsspiel bekommen. Die genauen Spielpläne werden im Mai veröffentlicht.

Welche NFL-Teams werden 2023 nach Deutschland kommen?

Die New England Patriots und die Kansas City Chiefs kommen 2023 nach Deutschland. Die Gegner sind noch nicht bekannt. Allerdings soll es laut "Bild" bereits favorisierte Paarungen für die beiden NFL-Spiele geben: Die Kansas City Chiefs gegen die Chicago Bears und die New England Patriots gegen die New Orleans Saints sollen offenbar die anvisierten Spiele der Liga und der Teams sein.

NFL in Deutschland 2023: Wie kann man Tickets kaufen?

Wie die NFL den Ticketverkauf 2023 regeln wird, wurde noch nicht bekanntgegeben. Beim Munich Game 2023 konnten Fans bis zu sechs Eintrittskarten pro Käufer anfragen, mussten dabei allerdings auf Glück mit der Warteliste hoffen. An diesem System gab es viel Kritik der Fans. Ob die NFL das System ändert, ist noch unklar. Laut Liga-Angaben gab es für München 2022 rund drei Millionen Ticket-Anfragen.

NFL-Spiele in Deutschland: Wie teuer ist ein Ticket 2023?

Auch dazu ist noch nichts Konkretes bekannt. Die Eintrittspreise in der Allianz Arena für reguläre Tickets für das NFL-Spiel 2022 variierten von 60 Euro bis 155 Euro. Ermäßigte Tickets für zum Beispiel Kinder waren ab rund 40 Euro erhältlich.

Wann steht fest, welche NFL-Teams 2023 in Deutschland spielen werden?

Sehr wahrscheinlich spätestens im Mai 2023, denn in dem Monat wurde in den vergangenen Jahren immer der komplette Spielplan veröffentlicht. Welche Begegnungen es in einer Regular Season gibt, hängt zum Teil vom Abschneiden in der Vorsaison ab und ist daher auch erst zu Beginn des jeweiligen Jahres klar.

Es ist davon auszugehen, dass die NFL die Paarung oder die Paarungen für den Deutschland-Trip oder die Deutschland-Trips bereits etwas früher verkünden wird, um eine besondere Bühne zu schaffen. In diesem Jahr war der Bucs-Gegner eine Woche vor dem restlichen Spielplan veröffentlicht worden, nachdem die Gastgeber bereits im Februar als Deutschland-Gäste verkündet worden waren.

NFL in Deutschland: Könnten zeitnah Spiele in weiteren deutschen Städten ausgetragen werden?

Das ist eher nicht zu erwarten. Zwar wurde Düsseldorf gerade erst zur deutschen NFL-Hauptstadt erkoren, doch könnte dies auch eher als Trostpreis angesehen werden, nachdem die NRW-Hauptstadt bei der Bewerbung um NFL-Spiele gegen München und Frankfurt den Kürzeren gezogen hatte.

NFL-Experte King geht eher davon aus, dass die Liga weiter expandieren wird. So schreibt er: "Die NFL wird irgendwann Spiele außerhalb von England und Deutschland austragen. Miami könnte in den nächsten drei oder vier Jahren ein Spiel in Spanien oder Brasilien absolvieren. Die Rams sind optimistisch, eines Tages in Australien zu spielen. Aber klar ist, dass der Markt mit den größten Aussichten Europa ist."

Spekuliert wird bereits über NFL-Spiele im Maracana-Stadion von Rio de Janeiro, in Barcelonas Camp Nou, im Estadio Santiago Bernabeu von Real Madrid oder im Estadio Metropolitano von Stadtrivale Atletico.

Gibt es bald sogar ein NFL-Team aus Deutschland?

Diese Hoffnungen nährte Goodell zuletzt. Der NFL-Boss sagte am Rande des zweiten London Games: "Wir versuchen gerade herauszufinden, ob man einige Orte finden könnte, die eine NFL-Franchise beheimaten könnten, weil es deutlich einfacher ist, so etwas im Rahmen einer Division umzusetzen." So würden wöchentliche Reisen über den großen Teich vermieden werden, denn jeweils sechs Saisonspiele - also rund ein Drittel - würden in Europa ausgetragen werden.

Dafür wären aber vier Franchises in Europa nötig. Das Potenzial für gleich zwei davon sieht Goodell in der englischen Hauptstadt. Weiter betonte der Big Boss: "Ja, wir wollen in Europa expandieren, aber es gibt noch einige Details zu klären - nicht nur die offensichtlichen."

NFL-Insider King ist zumindest kurzfristig skeptisch. Denn die Liga wolle die Zahl von 32 Teams nicht erhöhen und er sehe kein Team, das kurz davor sei, die USA verlassen zu wollen. Dies wird seit Jahren den Jacksonville Jaguars nachgesagt, die im Oktober zum neunten Mal in London zu Gast waren. Allerdings war im Jahr 2018 der geplante Verkauf des Wembley-Stadions an Klubbesitzer Shahid Khan gescheitert.