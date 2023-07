von Daniel Kugler

Ticket-Wahnsinn rund um die NFL in Frankfurt die Zweite. Und es wurde noch viel wilder, als vorab angenommen.

Knapp drei Millionen Leute sollen sich zwischenzeitlich in der Warteliste für Karten zum Spiel der New England Patriots gegen die Indianapolis Colts im November befunden haben.

Überwiegender Fan-Frust war vorprogrammiert. Was die NFL bzw. ihr Verkaufsanbieter "Ticketmaster" sich in dem Prozess aber geleistet haben, hat man so auch noch nicht gesehen.

NFL in Frankfurt: Wartelisten-Fiasko führt Verkauf ad absurdum

Kurz nach Verkaufsstart machte auf den sozialen Medien die Meldung die Runde, dass diverse User, die eigentlich chancenlos auf Tickets warteten, über ein Schlupfloch das System austricksen konnten.

Mit einfachem Aktualisieren konnte die Warteliste offenbar mehr oder weniger überspringen werden und diverse Fans wurden doch noch unerwartet belohnt.

Eine unfassbare und eigentlich unerklärliche Panne.

Wie es dazu kommen konnte, erscheint umso schleierhafter, wenn man bedenkt, dass die NFL den Anhängern im Vorfeld detaillierte Hinweise für den korrekten Ablauf gegeben hat.

Fans fühlen nach Ticketverkauf zu Recht von der NFL getäuscht

Vor dem Verkaufsstart für das Spiel Kansas City Chiefs gegen Miami Dolphins vor gut zwei Wochen wies die NFL vorab registrierte User per Mail explizit darauf hin, die Seite in der Warteliste bzw. im Kaufprozess auf keinen Fall neu zu laden oder auf "zurück" zu klicken. Sonst könne der in der Registrierungsphase erhaltene Code gesperrt werden.

Dass nun entgegen der Anweisung handelnde User sogar noch belohnt wurden, setzt dem ganzen Wahnsinn die Krone auf.

Vollkommen zu Recht äußerten diverse Betroffene kurz darauf ihren Unmut und wendeten sich angefressen an den Anbieter, der nun in Erklärungsnot gerät.

Genauso wie die Liga selbst.

NFL muss dringend aus Ticket-Desaster lernen

Dass das Kontingent nur einen Bruchteil der Anfragen decken kann und erneut für viele traurige Gesichter sorgen würde, war von vornherein abzusehen.

Sich aber an die Vorgaben und Hinweise der NFL zu halten und dadurch sogar noch einen Nachteil zu erfahren, ist nicht akzeptabel und den treuen Fans gegenüber unwürdig.

Die NFL sollte es eigentlich besser wissen und muss ihren Dienstleister für den Kartenverkauf in die Pflicht nehmen, um solche indiskutablen Vorkommnisse in Zukunft zu vermeiden.