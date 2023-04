Von Tim Rausch

Zwei Saisons war Quarterback Bryce Young das Gesicht der Alabama Crimson Tide. Nun wagt der Heisman-Sieger von 2021 den Sprung in die NFL.

Vor dem NFL-Draft stellt ran die Stärken und Schwächen der vier hoch gehandelten Quarterbacks heraus. Den Auftakt in der Detail-Analyse macht Bryce Young.

Bryce Young

College: Alabama Crimson Tide

178cm groß

85-90 Kilogramm schwer

21 Jahre alt

Statistiken (Passer) Passing Yards TDs/Ints Completion % Bryce Young 3.328 32/5 64,5%

Statistiken (Läufer) Rushing Yards Rushing Touchdowns Bryce Young 311 4

Physis

Größe und Gewicht

Größe und Gewicht sind die wohl mit Abstand größten Fragezeichen bei Bryce Young. In der NFL wird Young - historisch gesehen - einer der kleinsten und leichtesten Quarterbacks sein, die den Rasen als Starter betreten. Seine körperlichen Gegebenheiten schränken ihn in gewisser Weise in seinem Spiel ein. Er wird nur wenige Pass Rusher abschütteln können, muss sich Sichtfenster in der eigenen Pocket schaffen und das Verletzungsrisiko könnte bei ihm größer sein - auch wenn Verletzungen in der NFL nicht wirklich quantifizierbar sind.

"Ich würde mir Sorgen machen, ob er eine Saison mit 17 Spielen durchhalten kann, in der der Körper einfach auch viel belastet wird", sagte Quarterback Drew Brees in der "Dan Patrick Show" über Young. Die Saints-Legende sagte aber auch: "Es ist möglich, dass man in der Pocket ausweicht, sich bewegt und so weniger Hits einstecken muss."

Geschwindigkeit

Bryce Young ist generell eher flink als schnell. Er verfügt über einen guten Antritt und kann mit seiner Agilität auf einem Bierdeckel die Richtung wechseln. Sein Höchsttempo ist solide.

Wurfkraft

Young hat einen guten Wurfarm. Er kann das komplette Feld bedienen und zeigt bei einer Vielzahl an Pässen die richtige Passhärte. Er kann seine Pässe gut temperieren, wirft mal mit Gefühl und Touch Richtung Seitenlinie, mal mit Tempo über die Mitte des Feldes.

Allerdings hat er keinen elitären Wurfarm. Das zeigt sich nicht nur bei vertikalen Pässen, hin und wieder fehlt ihm etwas Wumms und Zug hinter seinen Pässen über kurze und mittlere Distanzen.

Wurf-Eigenschaften

Release

Young zeigt bei seiner Wurfbewegung eine sehr saubere und schnelle Technik. Er vergeudet, besonders über kurze und mittlere Distanzen, kaum Zeit bei seinem Release und wird den Ball sauber und schnell los. Er kann zudem aus verschiedenen Armwinkeln heraus werfen.

Über längere Distanzen muss er etwas mehr "ausholen", da seine natürlich Armstärke nicht ausreicht, um a la Josh Allen den Ball mit einer kurzen Ausholbewegung weit zu werfen.

Genauigkeit

Hier punktet Young! Seine Pässe kommen insgesamt sehr zuverlässig und genau an, besonders über kurze und mittlere Distanzen.

Laut der Daten-Website "Sports Info Solutions" war kein Quarterback im diesjährigen Draft bei Pässen im Bereich zwischen einem und 15 Yards akkurater.

Bryce Young rolls out, makes a defender miss, and then gets off a solid ball that the receiver can’t haul in. pic.twitter.com/6SvhkMwb6S — Nick Penticoff (@NickPenticoff) April 7, 2023

Mentale Fähigkeiten

Entscheidungsfindung

Insgesamt liegt er sehr häufig richtig. Nur sehr selten übersieht Young einen offenen Receiver. Der Youngster sucht und findet auch immer wieder den Running Back, wenn sonst alles zugedeckt ist.

Gegen den Blitz hat er oft die richtige Antwort parat und wirkt nicht häufig planlos. Hin und wieder können ihn sehr kreative Coverages mit Rotationen nach dem Snap verwirren.

Zudem wirkt es manchmal fast so, als würde er einen Read überdenken und doch nochmal schauen wollen, ob nicht woanders ein "noch besserer" Option ist. Das kann manchmal dazu führen, dass noch mehr Raumgewinn herausspringt, kann aber auch dazu führen, dass er unter Druck gerät oder Raumverlust verursacht.

Antizipation

Besonders bei Pässen über die Mitte des Feldes zeigt Young mehrfach herausragende Antizipation, bedient Receiver im vollen Lauf oder wirft den Ball, bevor der Receiver überhaupt offen ist, weil er weiß, in ein bis zwei Sekunden wird der Passempfänger Raum für den Catch haben.

Die Fähigkeit, über die Mitte des Feldes zu werfen, wird besonders in der NFL entscheidend sein. Young zeigte mehrfach, dass ihn in diesem Bereich nur wenig verwirren kann und brachte sehr konstant seine Pässe an.

Pocket-Verhalten

Young steht erstaunlich abgebrüht in der Pocket. Er zeigt ein sehr gutes Gefühl dafür, wie er sich in der Pocket bewegen muss und macht sich seine kleinere Statur oft zu Nutzen.

Er kann durch subtile Bewegungen und seine Agilität aus dem Chaos "herausschlüpfen", wenn er unter Druck gerät. Der Heisman-Sieger verlässt die Pocket nicht verfrüht, sondern bleibt meistens bis zur letzten Sekunde stehen, um den Pass noch anzubringen.

Bryce Young Extending Plays and Pocket Awareness pic.twitter.com/0B13PLBoFs — Slim 🥷 (@ayeslim_) April 7, 2023

Spielintelligenz

"Er ist ein sehr guter Spieler, hochintelligent, kann das Feld schnell lesen und Informationen verarbeiten", sagte Frank Reich, Head Coach der Carolina Panthers, im Interview für die teameigene Website. Young vermeidet über weite Strecken Fehler und zeichnet sich durch die Abgeklärtheit eines Routiniers aus.

Improvisations-Fähigkeiten

Werfen unter Druck

Gerät Young durch die gegnerische Defense unter Druck, findet er meist noch die richtige Lösung. Vergangene Saison warf er unter Bedrängung durch Pass Rusher neun Touchdowns und drei Interceptions. Natürlich unterlaufen auch Young unter Druck Fehler, aber nicht in einem alarmierenden Ausmaß.

Werfen aus dem Lauf heraus

Young ist sehr mobil, kann Spielzüge verlängern und außerhalb der Pocket kreieren. Dementsprechend gut sind seine Fähigkeiten als Werfer, wenn er improvisieren muss.

Accuracy is amazing. pic.twitter.com/njDehHLLtO — Johnny Kinsley (Deep Ball Project Is Out Now!) (@Brickwallblitz) April 8, 2023

Läuferische Fähigkeiten

Wie zu Beginn beschrieben, fällt Young eher in die Kategorie "flink und agil", als "schnell". Dadurch kann er durchaus ein paar Yards auf eigene Faust im Laufspiel herausholen, ihm fehlt aber das Höchsttempo, um Verteidigern konstant davonzuziehen.

Fazit

"Wir haben alle schon diese Quarterbacks gesehen, die zwei Meter groß und 125 Kilogramm schwer sind und einen Raketenarm haben, aber diese Quarterbacks können nicht auf dem Level von Bryce Young den Ball verteilen, haben nicht die Genauigkeit und sind nicht so schnell in der Entscheidungsfindung", sagte Nick Saban, Head Coach von Alabama, im Gespräch mit Stephen A. Smith. Bryce Young ist ein ziemlich "fertiger" Quarterback mit wenig Schwachstellen.

Er paart Spielintelligenz, Antizipation, Genauigkeit, gutes Pocket-Verhalten und einen guten, wenn auch nicht sehr guten, Arm mit Athletik, die es ihm erlaubt, Spielzüge außerhalb der Struktur zu kreieren, bis zu einem gewissen Grad als Läufer eingesetzt zu werden und jegliche schematische Anforderungen umzusetzen.

Die Größe und das Gewicht sind definitiv Faktoren, die beachtet werden müssen. Er steckte schon im College einige Hits ein, in der NFL wird er, besonders, wenn er bei einem vermeintlich schwächeren Team landet, nicht grad weniger Hits abbekommen.