Die erste drei Runden des NFL Draft 2023 sind vorbei! Die Carolina Panthers wählen als Nummer-1-Pick Quarterback Bryce Young. Die Houston Texans wählen mit C.J. Stroud ebenfalls an Passgeber an Position 2 und erschüttern die erste Runde mit einem Trade.

Will Levis wird zu Beginn der 2. Runde endlich erlöst und von den Tennessee Titans ausgewählt. Die San Francisco 49ers überraschen in Runde 3 mit Kicker Jake Moody.

An Tag drei stehen die Runden vier bis sieben an. Bei uns könnt ihr das Ganze im kostenlosen NFL Network-Stream live verfolgen.

Auch 2 Deutsche dürfen sich noch Hoffnungen auf den Sprung in die NFL machen.

ran bietet ein großes Draft-Programm, unter anderem mit exklusiven Analysen von Christoph "Icke" Dommisch an. Hier alle Infos dazu:

NFL Draft: Wann startet die Tag 3?

Nach der ersten Runde am 27. April folgen am 28. April die zweite und dritte Runde. Tag drei beim Draft startet um 18 Uhr deutscher Zeit. Dann werden die Runden vier bis sieben gezogen.

NFL Draft: Wird Tag 3 in Deutschland live im TV und Livestream übertragen?

Die Runden vier bis sieben könnt ihr auf ran.de im kostenlosen NFL Network-Stream live sehen. Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN hat ebenfalls einen Livestream zum 3. Tag des NFL Draft. Im Free-TV wird das Event nicht laufen. RTL+ überträgt Tag 3 ebenfalls im Livestream.

NFL Draft 2023: Wo findet das Event statt?

Der 88. NFL Draft wird vor und teilweise in der Union Station in Kansas City (Missouri) abgehalten.

NFL Draft 2023: Welches Team hat 2023 den ersten Pick?

Den ersten Pick im diesjährigen Draft hatten die Chicago Bears, dieser wurde jedoch mit den Carolina Panthers getradet.

NFL Draft 2023: Wie funktioniert die Talente-Ziehung und wie wird die Reihenfolge festgelegt?

Die Draft-Reihenfolge richtet sich nach dem Abschneiden der Teams in der Vorsaison, dabei darf das schlechteste Team zuerst ein Talent wählen. Sollte die Bilanz der vorherigen Spielzeit gleich sein, entscheidet der Strength of Schedule über die Reihenfolge. Einen kompletten Überblick über die erste Runde gibt's hier.

NFL Draft: Warum gibt es 2023 nur 31 Erstrundenpicks?

Die Miami Dolphins wurden von der NFL für Tampering bestraft, da sie mit Tom Brady und Sean Payton sprachen, als diese noch bei anderen Teams unter Vertrag standen. In der Folge wurden ihnen der Erst- und Drittrundenpick im Draft 2023 entzogen.

NFL Draft: Wer sind die größten Talente 2023?

Anders als noch im vergangenen Jahr gilt die Quarterback-Klasse im diesjährigen Draft als stark. Potenzielle Nummer-Eins-Picks sind die Spielmacher Bryce Young (Alabama) und C. J. Stroud (Ohio State). Weitere Top-Talente sind die Quarterbacks Will Levis (Kentucky) und Anthony Richardson (Florida), die Edge-Rusher Will Anderson Jr. (Alabama), Myles Murphy (Clemson) und Tyree Wilson (Texas Tech) sowie Offensive Tackle Paris Johnson Jr. (Ohio State). Auch Defensive Tackle Jalen Carter (Georgia) gilt als großes Talent, allerdings könnte seine Beteiligung an einem Straßenrennen mit Todesfolge sowie die fehlende Fitness am Pro Day die Teams abschrecken.

NFL Draft 2023: Ist ein deutscher Spieler dabei?

Auch ein deutscher Spieler kann sich beim Draft berechtigte Hoffnungen machen: Kilian Zierer. Der gebürtige Münchner spielte als Offensive Lineman für die Auburn Tigers und gilt als Kandidat für einen frühen Pick am dritten Tag. Darüber hinaus könnte auch der Mannheimer O-Liner Marlon Werthmann, der aktuell am International Player Pathway Programm teilnimmt, ausgewählt werden.

NFL Draft 2023: Wie alt sind die Talente bei der Ziehung?

Der jüngste bislang gedraftete Spieler war Amobi Okoye, der 2007 im Alter von 19 Jahren von den Houston Texans ausgewählt wurde. Die meisten Spieler sind aber zwischen 21 und 23 Jahren alt, manche auch älter.

NFL Draft 2023: Was ist ein Mock Draft?

Bei einem Mock Draft könnt ihr selbst General Manager spielen und einem Spieler dem jeweiligen Team zuordnen. Es ist somit eine Art Prognose für die Ziehung der Talente.