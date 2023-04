An Selbstbewusstsein scheint es Jalen Carter nicht zu mangeln.

Obwohl der Defensive Tackle zuletzt immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt hatte, trifft er sich vor dem anstehenden Draft wohl nur mit Teams, die einen der ersten zehn Picks besitzen.

Anfragen von Klubs mit einem späteren Auswahlrecht lehnt das Defensiv-Talent laut Medienberichten ab. Carters Berater, Drew Rosenhaus, soll überzeugt davon sein, dass sein Klient in den Top 10 gedraftet wird.

Treffen mit Bears und Eagles

Ein Treffen mit den Chicago Bears steht an, während die Philadelphia Eagles den Verteidiger bereits kennengelernt haben.

Carter galt ursprünglich als Kandidat für einen der ersten drei Picks, nachdem er in den beiden vergangenen Jahren mit den Georgia Bulldogs die College-Meisterschaft dominiert hatte.

Allerdings stand er zuletzt immer wieder aus negativen Gründen im Rampenlicht, was seinen Draft-Wert stark beschädigt haben dürfte. Der Defensive Tackle war Mitte März zu einer Geldstrafe und Sozialstunden verurteilt worden, nachdem ein Gericht seine Beteiligung an einem tödlichen Autounfall als erwiesen angesehen hatte.

Schlechter Eindruck beim Pro Day

Nach seinem Pro Day an der University of Georgia waren zudem Berichte laut geworden, wonach Carter mehrere Kilo zugenommen und in den Workouts einen schlechten Eindruck gemacht haben soll.