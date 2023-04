In der Nacht von Donnerstag auf Freitag startet in Kansas City ab 2:00 Uhr der NFL Draft. ran fasst alle wichtigen News vor der Talenteziehung in der besten Football-Liga der Welt zusammen.

+++ 27. April 2023, 12:15 Uhr: Diesen Quarterback wählen die Panthers wohl an 1 +++

Die Carolina Panthers haben nach ihrem Trade im Draft den Nummer-1-Pick. Nach ran-Informationen werden sie diesen verwenden, um Quarterback Bryce Young zu picken. Der Spielmacher von den Alabama Crimson Tide gilt auch bei Experten und Buchmachern als wahrscheinlichste Option für den ersten Pick.

+++ 27. April 2023, 11:55 Uhr: Murray wünscht sich wohl speziellen Spieler +++

Wer wird Nummer-3-Pick im Draft? Gemäß der Wettquoten gibt es einen neuen Favoriten. Offensive Tackle Paris Johnson von Ohio State. Der Grund: "NFL Network" hatte in dieser Woche berichtet, dass Cardinals-Quarterback Kyler Murray Johnson sehr mag und den Bossen seiner Franchise dies auch so gesagt habe.

+++ 27. April 2023, 11:05 Uhr: Nummer-1-Pick? Panthers schweigen gegenüber Spielern +++

Die Carolina Panthers halten im Draft den Nummer-1-Pick. Welchen Spieler die Franchise auswählen will, behalten die Verantwortlichen aber für sich. So erklärte Head Coach Frank Reich, dass sich das Team über den Pick völlig einig sei, aber kein Spieler des Teams darüber informiert wurde.

+++ 27. April 2023, 10:40 Uhr: Arzt versendet Brief - Hooker wird wohl rechtzeitig fit +++

Beim Draft dürften wieder unzählige Quarterbacks ein neues Team finden. Einer von ihnen sollte Hendon Hooker sein. Der Tennessee-Spielmacher riss sich im November das Kreuzband, postete nun aber ein Video, dass ihn zurück auf dem Trainingsplatz zeigt. Laut "ESPN" hat der Arzt des Spielmachers, Dr. Neal ElAttrache, allen 32 Teams einen Brief geschrieben, um sie darüber zu informieren, dass Hooker rechtzeitig für die kommende Saison fit sein wird.

+++ 27. April 2023, 10:00 Uhr: Texans überlegen wohl wegen Pick zwölf +++

Die Houston Texans haben in der ersten Runde Picks an Position zwei und zwölf. Während es für den ersten der beiden Picks laut "ESPN" kaum Trade-Gespräche gab, überlegen die Texans wohl stark, was sie mit dem zweiten machen. Hoch- oder runtertraden, für beide Möglichkeiten wurden wohl mit mehreren Teams Gespräche geführt.

Welche Richtung sie einschlagen, könnte davon abhängen, was sie mit dem Pick an Position zwei anstellen. Sollten sie keinen Quarterback wählen, könnten sie sich dazu entscheiden, nach oben zu traden, um noch einen auswählen zu können.

Bei den Buchmachern gelten aktuell die Edge Rusher Tyree Wilson und Will Anderson als Favoriten für die zweite Auswahl.

+++ 27. April 2023, 09:45 Uhr: Herzlich Willkommen zum NFL-Draft-Ticker +++

In der Nacht zu Freitag beginnt in Kansas City der drei Tage andauernde NFL Draft. Welche Gerüchte gibt es, was passiert im voraus, wer tradet welchen Pick? ran fasst alle Informationen zu den Geschehnissen im Ticker zusammen.