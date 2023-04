Er war der Verlierer des ersten Draft-Tages: Will Levis. Der Quarterback der Kentucky Wildcats galt als sicherer Erstrundenpick, wurde dann aber von keinem Team ausgewählt. Nun wurde der 23-Jährige aber erlöst.

Um den Spielmacher zu bekommen, haben die Tennessee Titans zu Beginn des zweiten Draft-Tages nach oben getradet und sich den 33. Pick von den Arizona Cardinals gesichert. Neben diesem haben die Cards auch den 81. Pick an die Titans abgegeben, dafür aber den 41. und den 72. Pick in diesem Jahr, dazu einen Drittrundenpick im Jahr 2024 bekommen.

Tennessee wiederum schlug zu und sicherte sich die Dienste von Levis, dieser dürfte sich nun mit Ryan Tannehill messen.

Packers rüsten Offense auf - Hooker zu den Lions

Auch für den viel diskutierten Signal Caller Hendon Hooker hat sich ein Team gefunden. Nach einem Trade mit den Denver Broncos wählten ihn die Detroit Lions an Position 68 aus. Aktuell erholt sich Hooker noch von einem Kreuzbandriss, mittelfristig könnte er aber Jared Goff Konkurrenz machen.

Aufgerüstet für die Offensive haben derweil die Green Bay Packers. Nachdem in der ersten Runde - wieder einmal - ein Defensivspieler gezogen wurde, legten sie an Tag zwei so richtig los. Mit den Picks 42 und 78 wurden die Tight Ends Luke Musgrave und Tucker Kraft verpflichtet, an Position 50 in Jayden Reed sogar ein Wide Receiver. Dies dürfte vor allem Quarterback Jordan Love gefreut haben.

Einen mehr als nur überraschenden Pick tätigten derweil die San Francisco 49ers. In der dritten Runde wählten sie an Position 99 mit Jake Moody einen Kicker als Nachfolger von Robbie Gould. Dieser mag zwar der beste Spieler seiner Position im Draft sein, ein Drittrundenpick ist dafür aber mehr als nur übertrieben.

Joey Porter, Jr.



Like father, like son. pic.twitter.com/KKk5SAAx0o — Field Yates (@FieldYates) April 28, 2023

Für die Feel-Good Story des zweiten Draft-Tages sorgten gleich mit dem ersten Pick übrigens die Pittsburgh Steelers. An Position 32 wählten sie Joey Porter Jr. - einen Cornerback von Penn State. Das Besondere: Schon Papa Joey Porter spiele als Linebacker viele Jahre lang für das Team.