1995 haben die Dallas Cowboys zuletzt den Super Bowl gewonnen.

Diese langanhaltende Flaute könnten sie nur beenden, wenn sie ihren Quarterback Dak Prescott loswerden. Das zumindest meint Plaxico Burress, seines Zeichens selbst Super-Bowl-Sieger mit den New York Giants 2008.

"Ich glaube, er hat sein Limit erreicht als Quarterback mit den Dallas Cowboys. Sie können mit ihm Siege einfahren, aber sie werden nicht die Meisterschaft mit ihm gewinnen", sagte Burress in "The Carton Show" auf "Fox Sports".

Schaut man sich die jüngere Vergangenheit der Cowboys unter Prescott an, könnte man geneigt sein, Burress' harter Kritik zuzustimmen.

Cowboys mit drei Pleiten in der Divisional Round unter Prescott

Seit der 29-Jährige 2016 von den Cowboys gedraftet wurde, haben sie zwar eine Vielzahl an Siegen eingefahren. Doch eine wirkliche Chance auf den Super Bowl hatten sie nie.

Sie kamen, um ehrlich zu sein, nicht einmal in die Nähe des NFL-Endspiels. Drei Mal führte Prescott sein Team in die Divisional Round, drei Mal war in der Runde der letzten Acht Endstation: 2016 gegen die Green Bay Packers, 2018 gegen die Los Angeles Rams und in der vergangenen Saison gegen die San Francisco 49ers.

Dennoch halten die Cowboys ihrem Anführer die Treue – im Glauben, dass sie mit ihm nach wie vor die besten Chancen auf den Super Bowl haben.

Auch Jerry Jones, steinreicher Besitzer von America's Team, ist der Meinung, dass Prescott die Vince-Lombardy-Trophy nach Dallas holen wird. Das hat der 80-Jährige erst im Februar erneut betont.

Cowboys-Owner glaubt an Prescott

"Ich glaube fest daran, dass wir das Ding mit Dak gewinnen können", sagte Jones. "Weil wir ihn kennen. Wir wissen, worum es ihm geht. Seine Führungsqualitäten sind unbestritten, seine Arbeitsmoral tadellos."

Abgesehen davon, "dass er einige wichtige Playoff-Spiele nicht gewonnen hat", habe Prescott alles, was man sich von einem Quarterback wünscht.

Allerdings ist es genau das, was man machen muss, um überhaupt in den Super Bowl einzuziehen: wichtige Playoff-Spiele gewinnen.