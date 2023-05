von Daniel Kugler

Running Back Ezekiel Elliott sucht nach seiner Entlassung bei den Dallas Cowboys im März weiter nach einer neuen sportlichen Heimat. Das Interesse am 27-Jährigen hielt sich in der Free Agency offenbar bisher sehr in Grenzen.

Laut Kimberley A. Martin von "ESPN" glauben gleich mehrere General Manager der Liga, dass der ehemalige Star-Spieler zwar noch produktiv sein könnte, aber inzwischen deutlich an Leistungsfähigkeit eingebüßt habe.

"Der Markt, den Elliott will, ist vielleicht einfach nicht da", erklärte die Reporterin in der Sendung "NFL Live". Es sei somit nicht davon ausgehen, dass der dreimalige Pro Bowler zeitnah bei einem neuen Team unterkommen wird.

Tony Pollard lief Ezekiel Elliott den Rang ab

In der vergangenen Saison wurde Elliott von Positionskollege Tony Pollard endgültig der Rang abgelaufen.

Mit durchschnittlich 3,8 Yards pro Carry für lediglich 876 Rushing Yards legte der Erstrundenpick von 2016 jeweils Karrieretiefstwerte auf und war laut "NextGen Stats" einer der ineffizientesten Backs der Liga.

2019 hatte Elliott noch vorzeitig einen neuen Vertrag über sechs Jahre und 90 Millionen Dollar unterschrieben, der ihn damals zum Topverdiener auf seiner Position machte und eigentlich bis nach der Saison 2026 an die Franchise gebunden hätte.

Durch die Entlassung des Fan-Lieblings schaufelte die Franchise 10,5 Millionen Dollar an Cap Space für die kommende Saison frei.

Ezekiel Elliott: Cowboys-Rückkehr als wahrscheinlichste Option?

Elliott wird sich wohl oder übel eingestehen müssen, dass seine großen Tage als einer der besten Running Backs der Liga vorbei sind. Augenscheinlich sieht ihn kein Team mehr als RB1 und würde ihn auch nur ansatzweise wie bisher bezahlen.

Owner Jerry Jones hat nach dem Draft jedoch eine Rückkehr zu den Cowboys nicht ausgeschlossen. "Das Schiff ist noch nicht davongesegelt", wurde der 80-Jährige auf der Homepage des Teams mit Blick auf seinen langjährigen Starspieler zitiert.

Auch die Verpflichtung von Deuce Vaughn in der sechsten Runde des diesjährigen Drafts hätte an dieser Tatsache nichts geändert. "Was unser Interesse an Zeke angeht, hat sich durch das, was wir heute gemacht haben, nichts verändert", so Jones.