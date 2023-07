Seit Montagabend ist die Frist verstrichen.

NFL-Profis, die mit einem Franchise Tag versehen wurden, können mit ihren Teams nun keinen langfristigen Vertrag mehr aushandeln.

Dazu gehört auch Josh Jacobs von den Las Vegas Raiders. Dabei hatte der Running Back offenbar noch bis zuletzt die Hoffnung, einen neuen langfristigen Vertrag mit der Organisation aus Nevada zu unterschreiben.

Wie Tom Tom Pelissero von "NFL Media" berichtet, habe Jacobs zum Zeitpunkt der Deadline am Montag mit seinem Teamkollegen Maxx Crosby in einem Auto auf dem Parkplatz des Team-Geländes gesessen und sei bereit gewesen, einen neuen Vertrag zu unterschreiben.

Dazu ist es aber nicht mehr gekommen.

Jacobs: "Wir haben nie versucht, den Markt zu verändern"

Wie Jacobs per Social Media andeutete, habe das aber nicht an Unstimmigkeiten über das Gesamtvolumen des Vertrages gelegen, sondern am Mangel an "Sicherheit". Was er genau damit meint, konkretisierte er nicht. Es ist jedoch zu vermuten, dass er die garantierte Summe des angebotenen Vertrages meint. Die fällt bei Running Bucks allgemein sehr niedrig aus.

"Wir haben nie versucht, den Markt zu verändern", schrieb Jacobs nur.

Der 25-Jährige hat nun nur noch die Möglichkeit, einen Einjahresvertrag nach Bedingungen des Franchise Tags zu unterschreiben, der für Running Backs bei 10,1 Millionen Dollar liegt, oder mit den Raiders einen anderen Einjahresvertrag auszuhandeln.