In rund vier Monaten steigt die große NFL-Party in Frankfurt. Am 5. November stehen sich die Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins gegenüber, eine Woche später treffen die New England Patriots auf die Kansas City Chiefs.

Davon erhofft sich Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef einiges, wie er gegenüber "beimfootball.de" erklärt.

NFL in Frankfurt: Stadt rechnet mit Einnahmen von 30 bis 40 Millionen Euro pro Wochenende

"Wir gehen fest davon aus, dass es sich wirtschaftlich rechnen wird, das freut uns. Die Grundlagen sind natürlich die Zahlen in München, aber auch in London, wo an einem Wochenende in der Wertschöpfungskette zwischen 30 und 40 Millionen Euro insbesondere für Übernachtungen und Essen ausgegeben wurden", sagte Josef.

Zudem sprach der 40-Jährige auch über das Programm, das die Football-Fans am Main erwartet. So sei eine Fan-Meile in Vorbereitung, deren "Schwerpunkt auf dem Roßmarkt" liegen soll. Darüber hinaus würden Teams auch "ihre Kneipen belegen", nicht zuletzt wird es Autogrammstunden, Empfänge, Merchandise-Stände und viele kleinere Events geben.