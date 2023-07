Die Tickets für das zweite NFL-Spiel in Frankfurt zwischen den New England Patriots und Indianapolis Colts waren am Dienstag in weniger als einer halben Stunde vergriffen.

Ähnlich war es beim Ticketverkauf für das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins gelaufen, beide Spiele waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Bei vielen Fans hatte der Verkauf für Frust gesorgt.

Kleinanzeigen: Betrugsfälle beim Ticketverkauf

Auf eine zweite Chance, bei Kleinanzeigen ein Ticket zu ergattern, dürfen die deutschen Fans auch nicht hoffen.

Wie das Online-Portal auf Nachfrage von ran mitteilte, werden entsprechende Angebote entfernt: "Wir untersagen vorsichtshalber alle Angebote und auch Suchanzeigen für NFL-Tickets." In der Vergangenheit hat es auf Kleinanzeigen immer wieder Betrugsfälle beim Ticketverkauf gegeben. Aus Vorsichtsgründen habe man nun diese Entscheidung getroffen.