Die deutschen NFL-Fans stehen bereits in den Startlöchern – für den Run auf die Tickets zu den Frankfurt Games. Laut NFL-Deutschland-Boss Alexander Steinforth gingen zum Munich Game im vergangenen Jahr – dem ersten Regular-Season-Spiel auf deutschem Boden – rund drei Millionen Ticketanfragen ein. Der allergrößte Teil der Kartenjäger musste entsprechend leer ausgehen.

Diesmal ist die Erfolgschance immerhin deutlich größer, denn die NFL kommt gleich für zwei Spiele in die hessische Bankenmetropole. Zunächst trifft der amtierende Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs am 5. November auf die Miami Dolphins, eine Woche später bekommen es die New England Patriots mit den Indianapolis Colts zu tun.

Tickets für Frankfurt Games: Fans müssen sich vorher registrieren

Die Route zu den Tickets ist bereits vorgezeichnet. Denn für alle Interessenten steht im ersten Schritt eine Registrierung an. Auf der von der NFL und der Fußball-Bundesliga – dem Kooperationspartner bei den Frankfurt Games – präsentierten Website wird darüber informiert, die Registrierung sei "die einzige Möglichkeit, am ersten Tag des offiziellen Verkaufs Zugang zum Ticketverkauf für die NFL Frankfurt Games 2023 zu erhalten".

Dabei stellt die Registrierung jedoch keine Garantie dafür dar, später auch wirklich Tickets zu bekommen. Über weitere Einzelheiten und das Datum des Ticketverkaufs wird "zu gegebener Zeit" informiert, heißt es.

NFL kommt nach Frankfurt: Ticketverkauf läuft wie im vergangenen Jahr

Für die Registrierung sind Vor- und Nachname, eine E-Mail-Adresse, das Lieblingsteam in der NFL – hier gibt es auch die Option "kein Lieblingsteam" –, die Ticketart – entweder nur Ticket, Ticket mit VIP-Ticket oder Ticket mit Hotel –, Geburtsdatum, Land und Postleitzahl anzugeben. Als weitere Voraussetzung muss den Nutzungsbedingungen der NFL zugestimmt werden.

Mit dem Weg über die Registrierung hält die NFL an dem aus dem Vorjahr bewährten Prozedere fest. Für das Munich Game zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks (21:16), das am 13. November 2022 stieg, gingen sogenannte Premium-Pakete ab Mitte Juni in den Verkauf, Einzeltickets folgten fünf Wochen später. Binnen kürzester Zeit waren die Karten jeweils komplett vergriffen.

Es ist also wieder damit zu rechnen, dass das Wettrennen zum die Tickets im Sommer steigen wird. Dann kommt es für die Fans darauf an, schnell zuzugreifen.