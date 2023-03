Am 15. März beginnt das neue Ligajahr der NFL - ab dem 13. März bereits die Free Agency.

Wir halten euch hier im Liveticker über die wichtigsten Transactions während der Free Agency auf dem Laufenden.

Alles wichtigen Informationen rund um die Deals seht ihr im kostenlosen Livestream des NFL Network auf ran.de

+++ 15. März 2023, 06:30 Uhr: Schlüssel zum Erfolg? Titans holen Arden Key +++

Die Tennessee Titans treiben die personelle Umstrukturierung des Kaders weiter voran. Von Divisionsrivale Jacksonville Jaguars kommt Arden Key nach Nashville.

Der vielseitige Linebacker unterschreibt einen Dreijahresvertrag mit einem möglichen Gesamtvolumen von 24 Millionen Dollar, 13 Millionen davon garantiert.

+++ 15. März 2023, 03:30 Uhr: Cornerback Murphy schlägt in Minnesota auf +++

Der Umbruch in der Defense der Minnesota Vikings nimmt Formen an.

Die Vikings einigten sich mit Cornerback Byron Murphy auf einen Zweijahresvertrag, der ihm 22 Millionen Dollar einbringt. Murphy soll damit der Nachfolger von Patrick Peterson auf der Cornerback-Position werden.

+++ 15. März 2023, 03:00 Uhr: Chiefs holen Pass Rusher Omenihu +++

Nach dem Abgang von Frank Clark haben die Kansas City Chiefs ihren Pass Rush verstärkt. Quarterback-Jäger Charles Omenihu kommt von den San Francisco 49ers.

Omenihu unterschreibt für zwei Jahre am Arrowhead Stadium, dafür erhält er 20 Millionen Dollar.

+++ 15. März 2023, 02:30 Uhr: Montgomery rennt bald für die Lions +++

Running Back David Montgomery verlässt die Chicago Bears und schließt sich dem Divisionsrivalen Detroit Lions an.

Bei den Lions erhält der ehemalige Nummer-eins-Ballträger der Bears einen Vertrag über drei Jahre und 18 Millionen Dollar. Das heißt auch, dass der Kontrakt von Jamaal Williams bei den Lions nicht verlängert wird.

+++ 15. März 2023, 02:00 Uhr: Cardinals halten Will Hernandez +++

Kalvin Beachum hat seinen neuen Vertrag, nun ist Will Hernandez dran: Der Guard der Arizona Cardinals bleibt in Phoenix.

Der ehemalige Draft Pick der New York Giants unterschreibt für zwei Jahre bei den Cardinals und erhält dafür neun Millionen Dollar.

+++ 15. März 2023, 01:30 Uhr: Raiders halten Jakob Johnson +++

Die Las Vegas Raiders können weiter auf die Dienste des deutschen Fullbacks Jakob Johnson bauen. Der Stuttgarter unterschreibt bei den Raiders einen neuen Einjahresvertrag, das bestätigt sein Agent Drew Rosenhaus dem NFL-Insider Ian Rapoport.

Johnson geht damit in sein fünftes NFL-Jahr, sein zweites mit den Raiders. 2019 gab er sein Debüt für die New England Patriots.

+++ 15. März 2023, 01:00 Uhr: Guard McGary bleibt bei den Falcons +++

Nachdem die Atlanta Falcons bereits Guard Chris Lindstrom eine hochdotierte Vertragsverlängerung gegeben haben, ist nun mit Kaleb McGary einer seiner Kollegen dran.

Der Offensive Lineman, dessen Vertrag auslief, unterschreibt einen Vertrag für die nächsten drei Jahre und 34,5 Millionen Dollar. Der Right Tackle ist ein wichtiger Baustein für die kommende Saison.

+++ 15. März 2023, 00:06 Uhr: Bills wollen Dane Jackson +++

Die Bufallo Bills werden Restricted Free Agent Dane Jackson nicht ziehen lassen.

Buffalo plant laut Jeremy Fowler dem Cornerback für ein Jahr und 2,7 Millionen zu halten.

Der 26-Jährige konnte vergangene Saison zwei Interceptions fangen.

+++ 15. März 2023, 00:01 Uhr: Vikings behalten Andrew DePaola +++

Die Minnesota Vikings verlängern mit Long Snapper Andrew DePaola.

Der All-Pro erhält einen Vertrag über drei Jahre und knapp vier Millionen US-Dollar, wie sein Berater bekannt gab.

+++ 14. März 2023, 23:52 Uhr: Chargers entlassen Matt Feiler +++

Wie Ian Rapoport berichtet, entlassen die Los Angeles Chargers Guard Matt Feiler.

Der 30-Jährige spielt vergangene Saison alle Spiele von Beginn an.

Die Entlassung spart LA 6,5 Millionen Dollar Gehalt ein.

+++ 14. März 2023, 23:39 Uhr: Eagles wollen Darius Slay loswerden +++

Darius Slay scheint keine Zukunft bei den Philadelphia Eagles zu haben.

Wie Todd Archer berichtet, hatten die Eagles dem Cornerback eine Wechselfreigabe erteilt, wobei ein Trade zu den Dallas Cowboys im Raum stand.

Dallas entschied sich jedoch für die Verpflichtung Stephon Gilmore von den Indianapolis Colts.

+++ 14. März 2023, 23:35 Uhr: Seahawks holen Jarran Reed zurück +++

Die Seattle Seahawks verpflichten Defensive Tackle Jarran Reed und geben ihm einen Vertrag über zwei Jahre mit 10,8 Millionen Dollar Gesamtwert.

Der 30-Jährige war 2016 von Seattle gedraftet worden und hatte in den vergangenen zwei Saisons für die Kansas City Chiefs und die Green Bay Packers gespielt.

+++ 14. März 2023, 23:22 Uhr: Cowboys und Leighton Vander Esch vor Verlängerung +++

Laut übereinstimmenden Medienberichten stehen die Dallas Cowboys kurz vor einer Einigung mit Leighton Vander Esch.

Die Texaner geben dem Linebacker wohl einen Zwei-Jahres-Vertrag über elf Millionen.

Der 27-Jährige war 2018 in der ersten Runde von den Cowboys gezogen worden.

+++ 14. März 2023, 23:16 Uhr: Raiders verpflichten Robert Spillane +++

Robert Spillane verlässt laut Medienberichten die Pittsburgh Steelers und wechselt zu den Las Vegas Raiders.

Der Linebacker bekommt einen Vertrag über zwei Jahre und maximal neun Millionen Dollar inklusive vier Millionen Dollar an Garantien.

+++ 14. März 2023, 23:03 Uhr: Panthers holen Andy Dalton +++

Die Carolina Panthers und Andy Dalton stehen kurz vor einer Einigung über einen Zwei-Jahres-Vertrag, wie Adam Schefter berichtet.

Acht Millionen Dollar Gehalt sollen garantiert sein, während der Gesamtwert bei 11 Millionen Dollar liegt.

Das Kuriose: Bereits bei seiner vorletzten Station, bei den Chicago Bears, war Dalton verpflichtet worden, ehe der Klub aus der Windy City Justin Fields im Draft verpflichtete.

Nun wird es ihm aller Voraussicht auch so bei den Panthers ergehen, die den Nummer-1-Pick halten.

+++ 14. März 2023, 22:58 Uhr: Colts vor Entlassung von Matt Ryan +++

Laut einem Nachrichtensender in Atlanta werden die Indianapolis Colts Matt Ryan entlassen.

"Indy" hatte den ehemaligen MVP vor der vergangenen Saison von den Atlanta Falcons geholt.

Zusammen mit dem Trade von Cornerback Stephon Gilmore würden die Colts 27,1 Millionen Dollar einsparen.

+++ 14. März 2023, 22:46 Uhr: Raiders holen Philip Dorsett +++

Laut einem Houstoner Nachrichtensender verpflichten die Las Vegas Raider den Wide Receiver Philip Dorsett.

Head Coach Josh McDaniels hatte bereits zu seiner Zeit in New England mit Dorsett zusammengearbeitet.

+++ 14. März 2023, 22:43 Uhr: Steelers halten Larry Ogunjobi +++

Die Pittsburgh Steelers und Defensive Tackle Larry Ogunjobi haben sich laut Adam Schefter auf einen neuen Vertrag geeinigt.

Der 28-Jährige erhält einen Drei-Jahres-Vertrag über 28,75 Millionen Dollar von denen 21,75 Millionen Dollar über die ersten zwei Jahre ausgezahlt werden.

+++ 14. März 2023, 22:36 Uhr: Eagles verlängern mit Super-Bowl-Unglücksrabe +++

All-Pro Cornerback James Bradberry bleibt den Philadelphia Eagles erhalten, wie Adam Schefter berichtet.

Der 29-Jährige hatte im Super Bowl mit einer Holding Penalty jegliche Chance auf ein Comeback der Eagles zunichte gemacht.

Trotzdem bekommt er einen Drei-Jahres-Vertrag mit einem Gesamtvolumen von 44 Millionen Dollar, inklusive 20 Millionen Dollar in Garantien.

+++ 14. März 2023, 22:30 Uhr: Broncos entlassen Trio +++

Die Denver Broncos haben sich den Wide Receivern Freddie Swain und Victor Bolden, sowie Cornerback Ronald Darby getrennt.

Die Entlassung von Swain und Bolden spart Denver knapp zwei Millionen Dollar.

Darby hatte einen Medizincheck nicht bestanden.

+++ 14. März 2023, 22:27 Uhr: Boston Scott bleibt in Philly +++

Wie Tom Pelissero berichtet verlängern die Philadelphia Eagles mit Boston Scott.

Der Running Back bleibt für ein Jahr in Philly und bekommt um die zwei Millionen Dollar.

+++ 14. März 2023, 22:25 Uhr: Broncos einigen sich mit Samaje Perine +++

Die Denver Broncos verpflichten laut Mike Garafolo Running Back Samaje Perine.

Der ehemalige Cincinnati Bengal bekommt einen Zwei-Jahres-Vertrag über maximal 8,5 Millionen Dollar.

+++ 14. März 2023, 22:09 Uhr: Abschiedspost von Miles Sanders? +++

Free Agent Miles Sanders scheint nicht zu den Philadelphia Eagles zurückzukehren.

Der Running Back bedankte sich auf seinem "Twitter"-Account bei der Stadt.

"An die Stadt Philadelphia. Danke euch vom Grunde meines Herzens", schrieb der 25-Jährige kurz nachdem bekannt geworden war, dass die Eagles Rashaad Penny verpflichten werden.

+++ 14. März 2023, 21:53 Uhr: Neue Verträge für Matt Prater und Corey Clement in Arizona +++

Die Arizona Cardinals haben mit Kicker Matt Prater und Running Back Corey Clement verlängert.

Prater bleibt für zwei weitere Jahre in Arizona, während Clement einen Ein-Jahres-Vertrag kriegt, wie das Team bekannt gab.

+++ 14. März 2023, 21:40 Uhr: Commanders lassen J.D. McKissic ziehen +++

Die Washington Commanders haben laut Adam Schefter J.D. McKissic entlassen.

Der verletzungsanfällige Running Back war vergangene Saison nur in acht Spielen zum Einsatz gekommen.

Die Commanders sparen ca. 1,2 Millionen Dollar durch die Entlassung.

+++ 14. März 2023, 21:31 Uhr: Jets holen Rodgers-Kumpel Allen Lazard+++

Die New York Jets erfüllen wohl einen Wunsch von Aaron Rodgers für einen Trade und verpflichten Allen Lazard.

Wie "ESPN" berichtet hatte, hat Rodgers den New Yorkern eine vierköpfige Liste mit Receivern vorgelegt.

Lazard bekommt laut "The Score" einen Vertrag über vier Jahre und 44 Millionen Dollar.

+++ 14. März 2023, 21:25 Uhr: Chargers halten Trey Pipkins +++

Nachdem er in der vergangenen Saison nur zwei Sacks abgegeben hatte, bleibt Trey Pipkins bei den Los Angeles Chargers.

Der Right Tackle bekommt einen Drei-Jahres-Vertrag mit einem Jahresgehalt von 7,25 Millionen Dollar.

+++ 14. März 2023, 21:22 Uhr: Panthers entlassen Pat Elflein +++

Die Carolina Panthers haben sich Offensive Guard Pat Elflein getrennt, wie Jeremy Fowler berichtet.

Durch die Entlassung spart Carolina 4,8 Millionen Dollar.

+++ 14. März 2023, 21:03 Uhr: Texans verlängern mit Derek Rivers +++

Edge Rusher Derek Rivers und die Houston Texans haben sich laut Jeremy Fowler auf einen neuen Ein-Jahres-Vertrag geeinigt.

Der ehemalige Dritt-Runden-Pick wird in seinem sechsten Jahr in der NFL für eine dritte Saison zu den Texans zurückkehren.

+++ 14. März 2023, 20:59 Uhr: Titans angeln sich Azeez Al-Shaair +++

Die Tennessee Titans haben den ehemaligen San Francisco 49er Azeez Al-Shaair verpflichtet, wie Dianna Russini berichtet.

Der Linebacker hatte aufgrund einer Knieverletzung in der vergangenen Saison nur zwölf Spiele absolviert und trotzdem 44 Tackles gesammelt.

+++ 14. März 2023, 20:56 Uhr: Browns verlängern mit Sione Takitaki +++

Linebacker Sione Takitaki und die Cleveland Browns haben sich laut Jeremy Fowler auf einen neuen Ein-Jahres-Vertrag geeingt.

Der 27-Jährige kriegt knapp 2,6 Millionen Dollar, obwohl er sich erst im Dezember das Kreuzband gerissen hatte.

+++14. März 2023, 20:52 Uhr: Cardinals verpflichten Kyzir White +++

Die Arizona Cardinals und Free Agent Kyzir White haben sich auf einen Zwei-Jahres-Vertrag über bis zu elf Millionen Dollar geeinigt, wie Jordan Schultz twittert.

Der ehemalige Philadelphia Eagle spielte als Linebacker eine tragende Rolle in Phillys Defense und konnte 110 Tackles verbuchen.

+++ 14. März 2023, 20:38 Uhr: Patriots holen Offensive Tackle +++

Calvin Anderson, ehemaliger Offensive Tackle der Denver Broncos, geht zu den New England Patriots, wie Mike Garafolo berichtet.

Der 26-Jährige spielte vergangene Saison 7 Spiele von Beginn an und soll bei den Pats einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen.

+++ 14. März 2023, 20:35 Uhr: Lions verlängern mit John Cominsky +++

Laut Mike Garafolo haben die Detroit Lions mit John Cominsky verlängert.

Der Defensive Lineman bekommt einen Zwei-Jahres-Vertrag über maximal 9,5 Millionen Dollar und vier Millionen Dollar garantiert.

+++ 14. März 2023, 20:19 Uhr: Rashaad Penny geht nach Philadelphia +++

Die Philadelphia Eagles holen Running Back Rashaad Penny.

In den vergangenen beiden Jahren erlief der ehemalige Erstrundenpick über sechs Yards pro Lauf für die Seattle Seahawks.

Aufgrund von Verletzungen konnte der 27-Jährige seit 2021 aber nur in 15 von 34 Spielen auflaufen.

+++ 14. März 2023, 20:07 Uhr: Lions verstärken sich mit Emmanuel Moseley +++

Die Detroit Lions haben den ehemaligen Cornerback der San Francisco 49ers, Emmanuel Moseley, verpflichtet.

Dessen Berater gaben bekannt, dass er einen Ein-Jahres-Vertrag über sechs Millionen Dollar erhält.

Die Lions verstärken damit ihre Secondary, die in der vergangenen Saison immer wieder für Probleme gesorgt hatte.

+++ 14. März 2023, 20:04 Uhr: Dolphins geben Jeff Wilson neuen Vertrag +++

Die Miami Dolphins haben sich mit Jeff Wilson auf einen neuen Vertrag geeinigt, wie Adam Schefter angibt.

Der Running Back war vergangene Saison von den San Francisco 49ers gekommen. Die Dolphins geben ihm einen Zwei-Jahres-Vertrag, der dem 27-Jährigen bis zu 8,2 Millionen Dollar einbringen kann.

+++ 14. März 2023, 19:58 Uhr: Nate Herbig geht zu den Steelers +++

Wie Mike Garafolo berichtet, verpflichten die Pittsburgh Steelers Guard Nate Herbig.

Der 24-Jährige bekommt einen Vertrag über zwei Jahre mit einem garantierten Gehalt von vier Millionen Dollar, das auf acht Millionen Dollar anwachsen kann.

+++ 14. März 2023, 19:55 Uhr: 49ers lassen Jake Brendel nicht gehen +++

Laut Ian Rapoport verlängert Center Jake Brendel mit den San Francisco 49ers.

Trotz Interesse von den New York Jets entschied der 30-Jährige sich für das Team von Head Coach Kyle Shanahan.

Dort bekommt er wohl einen Vier-Jahres-Vertrag mit einem Gesamtwert von 20 Millionen Dollar und acht Millionen Dollar garantiert.

+++ 14. März 2023, 19:48 Uhr: Garrett Bradbury bleibt bei den Vikings+++

Die Minnesota Vikings haben sich mit Center Garrett Bradburry auf eine Verlängerung geeinigt.

Der Erst-Runden-Pick aus dem Jahr 2019 bekommt einen Drei-Jahres-Vertrag über 15,75 Millionen Dollar.

+++ 14. März 2023, 19:26 Uhr: Saints und Michael Thomas restrukturieren Vertrag +++

Die New Orleans Saints und Michael Thomas haben sich auf einen restrukturierten Ein-Jahres-Vertrag geeinigt.

Der Wide Receiver kann bis zu 15 Millionen Dollar verdienen, wenn er sämtliche Boni erwischt. Das Basisgehalt liegt bei 10 Millionen Dollar.

+++ 14. März 2023, 18:02 Uhr: Patriots lassen Myles Bryant nicht weg +++

Die New England Patriots halten Restricted Free Agent Myles Bryant.

Der Defensive Back bekommt von den Patriots einen Ein-Jahres-Vertrag über 2,6 Millionen Dollar.

+++ 14. März 2023, 17:31 Uhr: Raiders halten Brandon Parker +++

Wie Tom Pelissero berichtet verlängern die Las Vegas Raiders um ein Jahr mit Brandon Parker.

Der Offensive Tackle stand in der vergangene Saison in 13 Spielen in der Startformation und bekommt ein Basisgehalt von 1,5 Millionen Dollar, das dank Boni auf 4 Millionen Dollar ansteigen kann.

+++ 14. März 2023, 17:27 Uhr: Andrew Wingard verlängert bei den Jaguars +++

Wie Ian Rapoport berichte bleibt Safety Andrew Wingard bei den Jacksonville Jaguars.

Sein neuer Vertrag läuft über drei Jahre und garantiert ihm sechs Millionen Dollar, wobei das Gehalt auf 13,8 Millionen Dollar steigen kann, wenn er bestimmte Meilensteine erreicht.

Der 26-Jährige stand in der vergangenen Saison in drei Spielen von Beginn an auf dem Feld und konnte eine Interception abfangen.

+++ 14. März 2023, 17:20 Uhr: Texans verpflichten Noah Brown +++

Berichten zufolge haben die Houston Texans sich die Dienste von Wide Receiver Noah Brown gesichert.

Der Vertragsdauer beläuft sich auf ein Jahr und kann ihm maximal 3,1 Millionen Dollar einbringen, wie Tom Pelissero berichtet.

In der vergangenen Saison gelangen dem 27-Jährigen bei den Dallas Cowboys Karrierebestwerte in Catches (43), gefangenen Yards (555) und Touchdowns (3).

+++ 14. März 2023, 17:15 Uhr: Seattle entlässt Quinton Jefferson +++

Wie Adam Schefter berichtet haben die Seattle Seahawks Defensive Tackle Quinton Jefferson entlassen.

Das Team spart damit knapp 4,5 Millionen Dollar ein.

Die Entscheidung kommt nicht einmal einen Tag, nachdem Seattle sich die Dienste von Positionskollege Dre'Mont Jones sichern konnte.

Jefferson sammelte in der vergangenen Saison 5,5 Sacks für die Seahawks.

+++ 14. März 2023, 17:04 Uhr: Kontroverser O-Liner bleibt in Arizona +++

Laut Tom Pelissero haben die Arizona Cardinals Kelvin Beachum einen neuen Vertrag über zwei Jahre und 5,15 Millionen Dollar gegeben.

Der Offensive Tackle kehrt damit für seine zwölfte NFL-Saison zurück nach Arizona. Der 33-Jährige hatte Anfang März in einem Radio-Interview über Quarterback Kyler Murray gesagt, dieser müsse "ein Mann sein und erwachsen werden". Trotzdem haben die Cardinals sich für eine Verlängerung entschieden.

+++ 14. März 2023, 16:51 Uhr: Cowboys halten Donovan Smith +++

Donovan Smith und die Dallas Cowboys haben sich auf eine Vertragverlängerung geeinigt.

Der Safety bekommt einen Drei-Jahres-Vertrag mit bis zu 24 Millionen Dollar Gesamtvolumen, wie NFL Insider Mike Garafolo meldete.

Die ersten beiden Jahre des Vertrags (13,5 Millionen Dollar) sind sogar vollkommen garantiert.

+++ 14. März 2023, 16:15 Uhr: Dolphins lassen Raheem Mostert nicht gehen +++

Die Miami Dolphins haben den ausgelaufenen Vertrag mit Raheem Mostert verlängert.

Der Running Back bleibt für zwei weitere Jahre in Florida, dadurch verdient er 5,6 Millionen Dollar, 2,2 Millionen garantiert.

+++ 14. März 2023, 15:07 Uhr: Jakobi Meyers unterschreibt bei den Raiders +++

Der erste große Wide-Receiver-Name der Free Agency ist offenbar vom Markt: Jakobi Meyers unterschreibt für drei Jahre und 33 Millionen Gesamtvolumen bei den Las Vegas Raiders.

Von den 33 Millionen sind dem ehemaligen Undrafted Free Agent 21 Millionen mit der Unterschrift sicher. Bei den Raiders trifft Meyers auf seinen ehemaligen Offensive Coordinator Josh McDaniels.

Sources: The #Raiders are signing #Patriots FA WR Jakobi Meyers to a 3-year deal with $33M with $21M guaranteed. Another NE-Las Vegas tie-in, and a weapon for Jimmy Garoppolo. The deal was negotiated by Drew Rosenhaus and Robert Bailey. pic.twitter.com/tOUDNVrDUF — Ian Rapoport (@RapSheet) March 14, 2023

+++ 14. März 2023, 15:01 Uhr: Buccaneers traden Shaq Mason zu den Texans +++

Die Houston Texans arbeiten weiter an ihrer Offense für die Saison 2023. General Manager Nick Caserio holt mit Offensive Lineman Shaq Mason einen alten Bekannten von den Patriots zu den Texans.

Mason kommt von den Tampa Bay Buccaneers in Kombination mit einem Sechstrundenpick, dafür schicken die Texans einen Siebtrundenpick nach Florida.

+++ 14. März 2023, 14:56 Uhr: Eagles holen Jason Kelce zurück +++

Die Philadelphia Eagles können weiter auf die Dienste von Jason Kelce zählen.

Einen Tag, nachdem der Pro Bowler bekannt gab, seine Karriere fortsetzen zu wollen, einigten sich die Eagles mit dem Center auf einen Einjahresvertrag.

Dabei verdient der Bruder des Tight Ends Travis Kelce 14,25 Millionen Dollar.

+++ 14. März 2023, 13:30 Uhr: Falcons holen wohl Heinicke +++

Wie Ian Rapoport und Mike Garafolo berichten, verpflichten die Atlanta Falcons Taylor Heinicke.

Der Quarterback stand zuletzt bei den Washington Commanders unter Vertrag und startete in den vergangenen Saisons jeweils eine Handvoll Spiele.

Update: #Falcons will sign ex-#Commanders QB Taylor Heinicke, according to @RapSheet and @MikeGarafolo



Heinicke started an handful of games for Washington each of the past couple of seasons. pic.twitter.com/bilZ67uqOu — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) March 14, 2023

Demnach soll es sich um einen Zweijahres-Vertrag in Höhe von 20 Millionen US-Dollar handeln. Laut den Falcons soll Heinicke jedoch nur Backup für den jungen Starter Desmond Ridder werden.

+++ 14. März 2023, 11:45 Uhr: Eric Kendricks unterschreibt bei den Chargers +++

Eric Kendricks wechselt nach acht Jahren bei den Minnesota Vikings zu den Los Angeles Chargers. Das gab der Linebacker selbst auf Social Media bekannt. Laut "ESPN" unterschreibt der 31-Jährige einen Zweijahresvertrag in Kalifornien.

Für Kendricks ist der Wechsel eine Heimkehr: Er wuchs im "Sunshine State" auf und spielte College-Football an der UCLA, bevor er im Draft 2015 in der zweiten Runde an Position 45 von den Vikings ausgewählt wurde. Bei den Vikings startete er in der vergangenen Saison in allen 17 Spielen und verbuchte 137 Tackles und einen Sack. Um Gehaltskosten einzusparen, wurde der Routinier aber von Minnesota entlassen.

+++ 14. März 2023, 06:45 Uhr: Browns schnappen sich wohl Dalvin Tomlinson +++

Die Cleveland Browns schnappen sich offenbar Dalvin Tomlinson.

Wie Ian Rapoport berichtet, unterschreibt der ehemalige Defensive Tackle der Minnesota Vikings in Cleveland einen Vierjahres-Vertrag in Höhe von 57 Millionen US-Dollar. Demnach sollen rund 27,5 Millionen US-Dollar davon garantiert sein.

Vor seinen zwei Saisons bei den Vikings stand Tomlinson vier Jahre bei den New York Giants unter Vertrag. Der 29-Jährige kam in der vergangenen Spielzeit bei 13 Einsätzen auf 2,5 Sacks.

+++ 14. März 2023, 06:40 Uhr: Falcons schnappen sich auch Kaden Elliss +++

Wie aus einem Bericht von Ian Rapoport hervorgeht, haben sich die Atlanta Falcons mit Kaden Elliss weiter in der Defense verstärkt.

Der ehemalige Linebacker der New Orleans Saints erhält in Atlanta offenbar einen Dreijahres-Vertrag in Höhe von 21,5 Millionen US-Dollar. Elf Millionen US-Dollar sind davon angeblich garantiert.

Der 27-Jährige kam in der vergangenen Saison auf sieben Sacks und 78 Tackles.

+++ 14. März 2023, 06:35 Uhr: Dre'mont Jones erhält dicken Vertrag bei den Seahawks +++

Wie Ian Rapoport und James Palmer übereinstimmend berichten, erhält Dre'mont Jones einen Dreijahres-Vertrag bei den Seattle Seahawks.

Nach Angaben von Palmer verdient der Defensive Tackle in Seattle rund 51 Millionen US-Dollar über diesen Zeitraum. Der 26-Jährige spielte zuvor vier Jahre für die Denver Broncos.

+++ 14. März 2023, 06:30 Uhr: Marcus Davenport geht zu den Vikings +++

Wie Ian Rapoport berichtet, geht Pass Rusher Marcus Davenport zu den Minnesota Vikings.

Der langjährige Defensive End der New Orleans Saints erhält bei den Vikings wohl einen Einjahres-Vertrag in Höhe von satten 13 Millionen US-Dollar.

+++ 14. März 2023, 06:25 Uhr: Texans holen Leader fürs Defensive Backfield +++

Die Houston Texans holen in Jimmie Ward offenbar einen Leader für das Defensive Backfield.

Der Safety wurde 2014 in der ersten Runde von den San Francisco 49ers gedraftet und spielte seitdem für die Franchise. Houstons neuen Head Coach DeMeco Ryans kennt Ward daher bereits.

+++ 14. März 2023, 06:20 Uhr: Jameis Winston bleibt bei den Saints +++

Quarterback Jameis Winston bleibt wohl bei den New Orleans Saints.

Laut eines Berichts von Ian Rapoport handelt es sich bei dem Deal um einen Einjahres-Vertrag in Höhe von acht Millionen US-Dollar.

Dabei soll Winston jedoch keine "Möglichkeiten als Starter" bei den Saints erhalten - für ihn bleibt also alles so, wie es war.

+++ 14. März 2023, 06:10 Uhr: Broncos verstärken sich mit D-Liner Zach Allen +++

Wie Ian Rapoport berichtet, haben sich die Denver Broncos und Defensive End Zach Allen auf einen Dreijahres-Vertrag geeinigt.

Insgesamt soll der Vertrag ein Gehalts-Volumen von rund 45,75 Millionen US-Dollar umfassen - 32,5 Millionen US-Dollar sind offenbar garantiert.

Allen wurde 2019 von den Cardinals gedraftet und trifft nach vier Jahren in Arizona bei den Broncos auf seinen ehemaligen Defensive Coordinator Vance Joseph.

+++ 13. März 2023, 23:58 Uhr: Giants verpflichten Linebacker Bobby Okereke +++

Die Giants landen ihren ersten großen Deal.

Wie Ian Rapoport berichtet, haben die New Yorker Linebacker Bobby Okereke verpflichtet. Der 26-Jährige erhält einen Vierjahresvertrag über 40 Millionen Dollar, 22 Mio. Dollar davon sind garantiert.

Okereke wurde 2019 in der dritten Runde von den Indianapolis Colts gedrafted.

+++ 13. März 2023, 23:00 Uhr: Raiders holen Cornerback Marcus Epps +++

Der Aderlass der Eagles nach dem verlorenen Super Bowl geht weiter. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, haben die Las Vegas Raiders Safety Marcus Epps verpflichtet.

Der 27-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag über 12 Millionen Dollar, wovon fast acht Mio. Dollar garantiert sind.

Epps hat in der vergangenen Saison alle 20 Spiele für Philadelphia bestritten.

+++ 13. März 2023, 22:20 Uhr: 49ers holen Quarterback Sam Darnold +++

Die San Francisco 49ers haben sich mit Quarterback Sam Darnold auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Dies berichtet "ESPN"-Experte Adam Schefter.

Der ehemalige dritte Pick im Draft bekommt 3,5 Millionen Dollar garantiert, die durch Boni auf 11,5 Millionen Dollar anwachsen könnten.

Der 25-Jährige komplettiert damit die Quarterback-Rotation der Franchise um den nach einer Ellenbogenoperation noch einige Zeit ausfallenden Starter Brock Purdy und den 2021er Erstrundenpick Trey Lance.

+++ 13. März 2023, 22:00 Uhr: Bucs halten Cornerback Jamel Dean +++

Die Buccaneers halten einen ihrer wichtigsten Defense-Spieler.

Wie "ESPN"-Experte Adam Schefter berichtet, erhält Cornerback Jamel Dean einen Vierjahresvertrag über 52 Millionen Dollar, wovon 26 Mio. Dollar garantiert sind.

+++ 13. März 2023, 21:45 Uhr: Steelers sichern sich Pro Bowler Patrick Peterson +++

Und auch die Steelers werden aktiv.

Wie "ESPN"-Experte Adam Schefter berichtet, hat die Franchise aus Pittsburgh Pro Bowl Cornerback Patrick Peterson verpflichtet.

Demnach bekommt der 32-Jährige einen Zweijahresvertrag.

+++ 13. März 2023, 21:30 Uhr: Falcons geben Safety Jessie Bates Monster-Vertrag +++

Die Bears und Falcons bestimmen bisher den ersten Tag der Free Agency.

Ian Rapoport berichtet, dass Safety Jessie Bates einen Vierjahresvertrag für 64,02 Millionen Dollar erhält, wobei 36 Mio. Dollar garantiert sind.

Der 26-Jährige erhält nach starken Leistungen für die Cincinnati Bengals den vierhöchstdotierten Vertrag jemals auf seiner Position.

+++ 13. März 2023, 21:00 Uhr: Bears geben Linebacker Tremaine Edmunds Mega-Deal +++

Die Bears holen den nächsten dicken Fisch.

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, erhält Linebacker Tremaine Edmunds einen Vierjahresvertrag über 72 Millionen Dollar, wovon 50 Mio. Dollar garantiert sind.

Zuvor verstärkte das Team bereits seine Offensive Line und verpflichtete den ehemaligen Titans-Guard Nate Davis mit einem Dreijahresvertrag über 30 Mio. Dollar.

+++ 13. März 2023, 20:30 Uhr: Vikings holen Tight End Josh Oliver +++

Die Minnesota Vikings haben sich mit Tight End Josh Oliver auf einen Dreijahresvertrag über 21 Millionen Dollar geeinigt, berichtet NFL-Insider Mike Garofolo.

Der 25-Jährige gilt als einer der besten Blocking-Tight Ends der Liga. Oliver bekommt 10,75 Mio. Dollar garantiert und kann über Boni bis zu 24 Mio. Dollar verdienen.

+++ 13. März 2023, 20:00 Uhr: Bengals holen Linebacker Pratt zurück +++

Die Cincinnati Bengals haben Linebacker Germaine Pratt mit einem Dreijahresvertrag über 21 Millionen Dollar erneut unter Vertrag genommen, wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtet.

Der 26-Jährige erhält 10,35 Millionen Dollar im ersten Jahr. Pratt startete bisher in 54 Spielen.

+++ 13. März 2023, 19:30 Uhr: Chiefs holen Offensive Tackle Jawaan Taylor +++

Wie "ESPN"-Experte Adam Schefter berichtet, haben sich die Kansas City Chiefs mit Offensive Tackle Jawaan Taylor auf einen Vierjahresvertrag über 80 Millionen Dollar geeinigt, davon sollen 60 Mio. Dollar garantiert sein.

Der Zweitrundenpick der Jacksonville Jaguars von 2019 tritt damit die Nachfolge von Orlando Brown als Mahomes-Beschützer an, der in der Vorsaison unter dem Franchise Tag spielte und dessen Vertrag nicht verlängert wurde.

+++ 13. März 2023, 19:10 Uhr: Texans holen Case Keenum +++

Die Texans holen einen erfahrenen Quarterback-Routinier.

Wie NFL-Experte John McClain zuerst berichtete, haben die Texaner Case Keenum mit einem Zweijahresvertrag verpflichtet und zahlen dem 35-Jährigen dafür 6,25 Millionen Dollar. Vier Mio. Dollar sollen garantiert sein, inklusive Boni könnte Keenum sogar bis zu 8,25 Mio. DOllar verdienen.

Es wird erwartet, dass die Franchise mit dem zweiten Pick der ersten Runde im Draft einen neuen Starting Quarterback verpflichtet. Je nachdem, wer an der Position noch verfügbar ist, soll die Wahl entweder auf Bryce Young oder C.J. Stroud fallen.

+++ 13. März 2023, 19:00 Uhr: Raiders geben Jimmy G. dicken Vertrag +++

Der nächste große Quarterback-Name ist vom Markt. Jimmy Garoppolo geht zu den Las Vegas Raiders.

Wie "ESPN"-Experte Adam Schefter berichtet, erhält der 31-Jährige einen Dreijahresvertrag über 67,5 Millionen Dollar, wovon 34 Mio. Dollar garantiert sein sollen.

Für Garoppolo kommt es in der Zockerstadt zur Wiedervereinigung mit Head Coach Josh McDaniels, der den Playmaker bereits bei den New England Patriots trainiert hat.

+++ 13. März 2023, 18:55 Uhr: Dolphins holen Konkurrent für Tua +++

Die Miami Dolphins holen einen Backup für Quarterback Tua Tagovailoa.

Wie "ESPN"-Experte Adam Schefter berichtet, erhält Ex-Jets-Playmaker Mike White einen Zweijahresvertrag, mit dem 27-Jährige bis zu 16 Millionen Dollar verdienen kann.

+++ 13. März 2023, 18:45 Uhr: Broncos holen neuen Wilson-Beschützer +++

Die Broncos legen in der O-Line nach und landen einen dicken Fisch.

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, erhält Right Tackle Mike McGlinchey einen Fünfjahresvertrag.

Der Erstrundenpick der 49ers von 2018 soll dabei 87,5 Millionen Dollar verdienen, wovon offenbar 50 Mio. Dollar garantiert sind.

+++ 13. März 2023, 18:25 Uhr: 49ers holen Defensive Tackle Javon Hargrave +++

Die San Francisco 49ers angeln sich einen der Top-D-Liner auf dem Markt.

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, erhält Defensive Tackle Javon Hargrave einen Vierjahresvertrag über 84 Millionen Dollar.

Damit verlieren die Eagles bereits den zweiten Defense-Starter, nachdem T.J. Edwards bereits bei den Bears gelandet ist.

+++ 13. März 2023, 18:20 Uhr: Patriots verlängern mit Cornerback Jonathan Jones +++

Die Patriots sind sich mit Cornerback Jonathan Jones über eine Rückkehr einig.

Wie NFL-Insider Ian Rapoport vermeldet, erhält der 29-Jährige einen Zweijahresvertrag über 20 Millionen Dollar, wovon 13 Mio. Dollar garantiert sein sollen.

+++ 13. März 2023, 18:15 Uhr: Broncos verpflichten Ex-Raiders-Quarterback Jarrett Stidham +++

Und die Broncos schlagen gleich nochmal zu. NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, dass die Mannen von Head Coach Sean Payton sich mit Ex-Raiders-Quarterback Jarrett Stidham auf einen Vertrag geeinigt haben.

Der 26-Jährige erhält als neuer Wilson-Backup einen Zweijahresvertrag über zehn Millionen Dollar, die Hälfte davon soll garantiert sein. Stidham wurde 2019 in der vierten Runde von den New England Patriots gedrafted.

+++ 13. März 2023, 18:10 Uhr: Falcons angeln sich auch DT David Onyemata +++

Die Falcons sind bisher mit die aktivste Franchise der Free Agency und landen auch Defensive Tackle David Onyemata.

Laut "ESPN"-Experte Adam Schefter erhält der 30-Jährige nach drei Spielzeiten bei den New Orleans Saints einen Dreijahresvertrag über 35 Millionen Dollar, bei dem 24,5 Mio. Dollar garantiert sein sollen.

+++ 13. März 2023, 18:00 Uhr: Broncos holen Ex-Ravens Guard Ben Powers +++

Die Denver Broncos verstärken ihre O-Line. Wie "ESPN"-Experte Adam Schefter berichtet, erhält Guard Ben Powers einen Vierjahresvertrag über 52 Millionen Dollar. 28,5 Mio. Dollar sollen dabei garantiert sein.

Der 26-Jährige wurde 2019 in der vierten Runde von den Baltimore Ravens gedrafted und soll vortan Quarterback Russell Wilson das Leben leichter machen.

+++ 13. März 2023, 17:30 Uhr: Ravens entlassen Defense-Star Calais Campbell +++

Die Baltimore Ravens haben Routinier Calais Campbell entlassen. Dies bestätigte die Franchise.

"Er verkörpert Professionalität, und seine Beiträge zu unserer Organisation - sowohl auf als auch neben dem Spielfeld - sind immens. Mit seiner Leidenschaft, Führungsstärke und Zähigkeit hat Calais zweifellos eine Karriere hingelegt, die einer Hall of Fame würdig ist", betonte Executive Vice President und General Manager Eric DeCosta in einem Statement.

Nichtsdestotrotz ließ sich die Franchise ein Hintertürchen offen. "Obwohl dies der schlimmste Teil des Geschäfts ist, haben wir die Möglichkeit, dass er in Zukunft in unser Team zurückkehrt, nicht ausgeschlossen."

Durch die Entlassung spart Baltimore 7 Millionen Dollar an Cap Space. Laut NFL-Insider Ian Rapoport könnte der 36-Jährige zurückkehren, wenn das Team Cap Space freischaufeln kann.

Der sechsmalige Pro Bowler ist Campbell nach wie vor eine Kraft an der Line. In drei Spielzeiten in Baltimore erzielte er in 41 Spielen 11 Sacks und 113 Tackles.

+++ 13. März 2023, 17:15 Uhr: Bears holen Ex-Eagles-Linebacker T.J. Edwards +++

Die Bears rüsten auf. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, hat sich Franchise aus Chicago mit Linebacker T.J. Edwards auf einen Dreijahresvertrag über 19,5 Millionen Dollar geeinigt. 12 Mio. Dollar sind debei demnach garantiert.

+++ 13. März 2023, 17:00 Uhr: Browns strukturieren Watson-Vertrag um und schaffen ordentlich Cap Space +++

Wichtiger Move von den Cleveland Browns vor der Free Agency, die gewaltigen Gehaltsspielraum für Neuzugänge freischaufeln.

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, hat die Franchise den Vertrag von Quarterback Deshaun Watson umstrukturiert und damit 35,8 Millionen Dollar an Cap Space geschaffen.

Der 27-Jährige unterschrieb vor einem Jahr einen komplett garantierten Fünfjahres-Vertrag über 230 Millionen Dollar.

+++ 13. März 2023, 16:40 Uhr: Mega-Vertrag für Falcons-Guard Lindström +++

Und die Falcons machen direkt weiter.

Wie "ESPN"-Experte Adam Schefter berichtet, hat sich die Franchise mit Guard Chris Lindstrom auf eine Vertragsverlängerung über fünf Jahre und 105 Millionen Dollar geeinigt.

Der 26-Jährige wurde 2019 mit dem 14. Pick in der ersten Runde gedrafted.

+++ 13. März 2023, 16:30 Uhr: Patriots traden Jonnu Smith zu den Falcons +++

Die New England Patriots haben sich von Tight End Jonnu Smith getrennt. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, hat die Franchise sich mit den Atlanta Falcons auf einen Trade geeinigt und erhält dafür im Gegenzug einen Siebtrunden-Pick im Draft.

Der Drittrunden-Pick von 2017 unterschrieb nach vier Jahren bei den Tennessee Titans 2021 einen Vierjahres-Vertrag bei den Patriots über 50 Millionen Dollar, konnte die hohen Erwartungen und sein üppiges Gehalt aber nur selten rechtfertigen.

Laut "Spotrac" hinterlässt der 27-Jährige beim Team von Head Coach Bill Belichick einen Dead Cap von 12,8 Millionen Dollar an, durch den Trade generiert die Franchise aber auch 4,4 Millionen an Cap Space. Bei den Falcons steht Smith 2023 mit elf Millionen Dollar in den Büchern, von denen 6,25 Millionen Dollar garantiert sind. 2024 kassiert er dann zwölf Millionen Dollar.

+++ 13. März 2023, 12:00 Uhr: Für Bucs-Verbleib: Receiver nimmt Gehaltseinbußen hin +++

Im vergangenen Jahr unterzeichnete Wide Receiver Russell Gage bei den Tampa Bay Buccaneers einen Dreijahresvertrag über 30 Millionen US-Dollar. Nun hat er wohl eine Gehaltskürzung hingenommen, um bei dem Team bleiben zu können.

So berichtet die "Tampa Bay Times", dass er sein Gehalt von zehn Millionen US-Dollar auf sieben Millionen reduziert hat. Durch verschiedene Boni hat er allerdings die Möglichkeit, die Differenz auszugleichen. In den vergangenen Tagen mussten die Bucs bereits diverse Umstrukturierungen vornehmen, um Cap Space zu schaffen.

Grund sind primär die gut 35 Millionen US-Dollar von Tom Brady, die noch gegen den Cap der Saison 2023 zählen.

+++ 13. März 2023, 11:15 Uhr: Browns einigen sich mit Green +++

Die Cleveland Browns haben sich mit Cornerback A.J. Green auf einen Einjahresvertag geeinigt, das berichtet Jordan Schultz von "theScore". Green, der in der vergangenen Saison alle 17 Spiele bestritt und dabei 18 Tackles zustande brachte, wäre sonst zum Free Agent geworden.

+++ 13. März 2023, 10:05 Uhr: Shepard bleibt bei den Giants +++

Einigung bei den New York Giants: Wide Receiver Sterling Shepard unterschreibt laut "ESPN" einen Einjahresvertrag mit einem Grundgehalt von 1,165 Millionen US-Dollar. Mit jedem Spiel, bei dem der Passempfänger aktiv ist, können zudem jeweils gut 38.000 US-Dollar dazukommen.

Shepard wurde 2016 von den "G-Men" gedraftet und steht seitdem im Kader der Giants. In den vergangenen beiden Spielzeiten bestritt er aufgrund von Verletzungen insgesamt nur zehn Spiele. Der 30-Jährige wäre Free Agent geworden.

+++ 13. März 2023, 07:35 Uhr: Jets binden Leistungsträger Quincy Williams +++

Während die New York Jets auf eine Entscheidung von Aaron Rodgers warten, basteln sie weiter an ihrem restlichen Kader für die kommende Saison. Laut "ESPN" stattet die Franchise Linebacker Quincy Williams mit einem Dreijahresvertrag über 18 Millionen US-Dollar aus. Neun Millionen sind demzufolge garantiert, zudem kann der Kontrakt mit Boni auf bis zu 21 Millionen ansteigen.

Williams, der Free Agent geworden wäre, war eine der Top-Prioritäten im Big Apple. So tat das Team einiges dafür, den Leistungsträger gar nicht erst auf den freien Markt kommen zu lassen.

Der Bruder von Jets-Star-Tackle Quinnen Williams kam 2021 zum Team, nachdem er bei den Jaguars den Roster-Cut während der Preseason nicht überstanden hatte. In zwei Spielzeiten stand er in 28 Spielen als Starter auf dem Feld, in jedem Jahr generierte er mehr als 100 Tackles.

Laut Defensive Coordinator Jeff Ulbrich hat er "Pro-Bowl-Potenzial".

+++ 12. März 2023, 18:17 Uhr: Matt Milano verlängert bei den Bills +++

Die Buffalo Bills haben um zwei Jahre mit Matt Milano verlängert, das gab das Team bekannt. Der Linebacker war in der vergangenen Saison zum ersten Mal ins All-Pro-Team berufen worden.

Der 28-Jährige wurde 2017 in der fünften Runde von den Bills gedraftet und hat seine gesamte bisherige Karriere in Buffalo verbracht. Die Verlängerung spart den Bills in der kommenden Saison sechs Millionen Dollar.

+++ 11. März 2023, 16:05 Uhr: Texans schnappen sich Robert Woods +++

Neuer Wide Receiver für die Houston Texans: Die Franchise, die im NFL Draft an Position zwei auswählen darf, hat sich die Dienste von Free Agent Robert Woods gesichert. Laut NFL-Insider Ian Rapoport unterschreibt der Passempfänger für zwei Jahre und 15,25 Millionen US-Dollar, wovon zehn Millionen vollgarantiert sind. Mit Boni kann der Wert des Kontrakts sogar auf bis zu 17 Millionen ansteigen.

In der vergangenen Saison fing Woods für die Tennessee Titans 53 Pässe für 527 Yards und zwei Touchdowns, Ende Februar wurde er von der Franchise entlassen.

Woods wurde 2013 in der zweiten Runde gedraftet und spielte vier Jahre lang für die Buffalo Bills, ehe er bei den Los Angeles Rams unterschrieb und dort starke Leistungen zeigte. Ein Kreuzbandriss im November 2021 versetzte seiner Karriere einen gehörigen Dämpfer.

+++ 11. März 2023, 11:35 Uhr: Vier Monate nach Trade! Steelers entlassen Routinier +++

Vor rund vier Monaten, kurz vor Ablauf der letzjährigen Trade-Deadline, verpflichteten die Pittsburgh Steelers Cornerback William Jackson III - nun wurde er bereits wieder vom Team entlassen.

Die Steelers hatten den 30-Jährigen und einen Siebtrundenpick von den Washington Commanders bekommen und dafür einen Sechstrundenpick abgegeben. Die im Trade enthaltenen Draft-Picks wurden annulliert, nachdem Jackson nicht ein einziges Spiel für die Steelers bestritt. Er hatte sich eine Rückenverletzung zugezogen, noch bevor er getradet wurde.

Durch die Entlassung generieren die Steelers rund 12,18 Millionen Dollar an Cap Space.

+++ 10. März 2023, 17:30 Uhr: Titans: Center Jones muss gehen +++

Die Tennessee Titans räumen weiter in ihrem Roster auf, und dabei macht die Franchise auch vor prominenten (und bei den Fans äußerst beliebten) Namen weiterhin nicht Halt.

Wie "A to Z Sports" berichtet, entlassen die Titans Center Ben Jones. Der 33-Jährige spielte seit 2016 für die Titans und nahm zuletzt an seinem ersten Pro Bowl teil. Die Titans sparen so 3,7 Millionen Dollar an Cap Space ein.

Jones ist der fünfte Spieler, der nach Left Tackle Taylor Lewan, Receiver Robert Woods, Linebacker Zach Cunningham und Kicker Randy Bullock gehen muss. Auch Linebacker Bud Dupree steht angeblich vor der Entlassung.

+++ 10. März 2023, 16:30 Uhr: Minnesota Vikings trennen sich von Adam Thielen +++

Die Minnesota Vikings haben Top-Receiver Adam Thielen entlassen. Das gab die Franchise am Freitag offiziell bekannt.

Thank you for everything, Adam 💜💛 pic.twitter.com/KQpWwXLj70 — Minnesota Vikings (@Vikings) March 10, 2023

Beide Seiten haben Medienberichten zufolge wohl in den vergangenen Tagen erfolglos versucht, sich auf eine Umstrukturierung des Vertrags des 32-Jährigen zu einigen. Der zweimalige Pro Bowler wird damit zum Free Agent und sicherlich automatisch zu einem begehrten Ziel in der Offseason.

Thielen kam 2013 als Undrafted Rookie zu Minnesota und spielte neun Saisons für die Vikings. Zwei Mal knacket er die 1.000-Yard-Marke.

+++ 10. März 2023, 06:30 Uhr: Anzeichen für Weggang von Jalen Ramsey verdichten sich +++

Rund um die Personalplanung der Los Angeles Rams geistern viele Gerüchte umher. General Manager Les Snead nutzte daher die Pressekonferenz am Donnerstag um klarzustellen, dass Matthew Stafford in Los Angeles bleiben und sich das Team in diesem Jahr "definitiv auf den Quarterback verlassen wird". Auch Cooper Kupp und Aaron Donald bezeichnete er als "tragende Säulen".

Auffällig ist allerdings, dass er Jalen Ramsey in seine Rede nicht miteinschloss. Rund um den Cornerback halten sich ebenfalls hartnäckige Gerüchte. Als möglicher Kandidat gelten die Detroit Lions, die wohl aktiv nach einem neuen Passverteidiger suchen.

Update: Some teams think the #Lions will be interested in trading for #Rams star CB Jalen Ramsey, per @JFowlerESPN @uSTADIUM



Fowler says they will be active in the free agency market for a cornerback pic.twitter.com/c3zi2D9giu — JPAFootball (@jasrifootball) March 10, 2023

Ramsey wechselte 2019 für zwei Erstrunden-Picks und einen Viertrunden-Pick von den Jacksonville Jaguars zu den Rams. Sein Fünf-Jahres-Vertrag über 100 Millionen US-Dollar gilt eigentlich noch bis einschließlich der Saison 2025.

+++ 09. März 2023, 18:55 Uhr: Lavonte David wird wohl Free Agent +++

Ein großer Name in der NFL wird in dieser Offseason wohl ein Kandidat in der Free Agency. Lavonte David, langjähriger Linebacker der Tampa Bay Buccaneers steht laut Ian Rapoport bald für alle Teams zu Verhandlungen bereit.

Wie Rapoport berichtet, sei es zwar nicht endgültig ausgeschlossen, dass David zu den Bucs zurückkehre - deren Cap Space könnte allerdings zum Problem werden.

David war ein Zweitrundenpick im Jahr 2012, stand 2015 im Pro Bowl und gewann mit den Buccaneers Super Bowl LV. In seiner Karriere sammelte er 29 Sacks und erzielte drei Defense-Touchdowns.