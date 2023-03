Am 15. März beginnt das neue Ligajahr der NFL - ab dem 13. März bereits die Free Agency. 224,8 Millionen Dollar stehen den Teams 2023 für Spielergehälter zur Verfügung.

Wir halten euch hier im Liveticker über die wichtigsten Transactions während der Free Agency auf dem Laufenden.

Offiziell dürfen zwar noch keine Verträge unterschrieben werden, dennoch geht es bereits vor der Deadline rund.

+++ 13. März 2023, 07:35 Uhr: Jets binden Leistungsträger Quincy Williams +++

Während die New York Jets auf eine Entscheidung von Aaron Rodgers warten, basteln sie weiter an ihrem restlichen Kader für die kommende Saison. Laut "ESPN" stattet die Franchise Linebacker Quincy Williams mit einem Dreijahresvertrag über 18 Millionen Dollar aus. Neun Millionen sind demzufolge garantiert, zudem kann der Kontrakt mit Boni auf bis zu 21 Millionen ansteigen.

Williams, der Free Agent geworden wäre, war eine der Top-Prioritäten im Big Apple. So tat das Team einiges dafür, den Leistungsträger gar nicht erst auf den freien Markt kommen zu lassen. Der Bruder von Jets-Star-Tackle Quinnen Williams kam 2021 zum Team, nachdem er bei den Jaguars den Roster-Cut während der Preseason nicht geschafft hatte. Während zwei Spielzeiten stand er in 28 Spielen als Starter auf dem Feld, in jedem Jahr konnte er mehr als 100 Tackles generieren.

Laut Defensive Coordinator Jeff Ulbrich hat er "Pro-Bowl-Potenzial".

+++ 12. März 2023, 18:17 Uhr: Matt Milano verlängert bei den Bills +++

Die Buffalo Bills haben um zwei Jahre mit Matt Milano verlängert, das gab das Team bekannt. Der Linebacker war in der vergangenen Saison zum ersten Mal ins All-Pro-Team berufen worden.

Der 28-Jährige wurde 2017 in der fünften Runde von den Bills gedraftet und hat seine gesamte bisherige Karriere in Buffalo verbracht. Die Verlängerung spart den Bills in der kommenden Saison sechs Millionen Dollar.

+++ 11. März 2023, 16:05 Uhr: Texans schnappen sich Robert Woods +++

Neuer Wide Receiver für die Houston Texans: Die Franchise, die im NFL Draft an Position zwei auswählen darf, hat sich die Dienste von Free Agent Robert Woods gesichert. Laut NFL-Insider Ian Rapoport unterschreibt der Passempfänger für zwei Jahre und 15,25 Millionen US-Dollar, wovon zehn Millionen vollgarantiert sind. Mit Boni kann der Wert des Kontrakts sogar auf bis zu 17 Millionen ansteigen.

In der vergangenen Saison fing Woods für die Tennessee Titans 53 Pässe für 527 Yards und zwei Touchdowns, Ende Februar wurde er von der Franchise entlassen.

Woods wurde 2013 in der zweiten Runde gedraftet und spielte vier Jahre lang für die Buffalo Bills, ehe er bei den Los Angeles Rams unterschrieb und dort starke Leistungen zeigte. Ein Kreuzbandriss im November 2021 versetzte seiner Karriere einen gehörigen Dämpfer.

+++ 11. März 2023, 11:35 Uhr: Vier Monate nach Trade! Steelers entlassen Routinier +++

Vor rund vier Monaten, kurz vor Ablauf der letzjährigen Trade-Deadline, verpflichteten die Pittsburgh Steelers Cornerback William Jackson III - nun wurde er bereits wieder vom Team entlassen.

Die Steelers hatten den 30-Jährigen und einen Siebtrundenpick von den Washington Commanders bekommen und dafür einen Sechstrundenpick abgegeben. Die im Trade enthaltenen Draft-Picks wurden annulliert, nachdem Jackson nicht ein einziges Spiel für die Steelers bestritt. Er hatte sich eine Rückenverletzung zugezogen, noch bevor er getradet wurde.

Durch die Entlassung generieren die Steelers rund 12,18 Millionen Dollar an Cap Space.

+++ 10. März 2023, 17:30 Uhr: Titans: Center Jones muss gehen +++

Die Tennessee Titans räumen weiter in ihrem Roster auf, und dabei macht die Franchise auch vor prominenten (und bei den Fans äußerst beliebten) Namen weiterhin nicht Halt.

Wie "A to Z Sports" berichtet, entlassen die Titans Center Ben Jones. Der 33-Jährige spielte seit 2016 für die Titans und nahm zuletzt an seinem ersten Pro Bowl teil. Die Titans sparen so 3,7 Millionen Dollar an Cap Space ein.

Jones ist der fünfte Spieler, der nach Left Tackle Taylor Lewan, Receiver Robert Woods, Linebacker Zach Cunningham und Kicker Randy Bullock gehen muss. Auch Linebacker Bud Dupree steht angeblich vor der Entlassung.

+++ 10. März 2023, 16:30 Uhr: Minnesota Vikings trennen sich von Adam Thielen +++

Die Minnesota Vikings haben Top-Receiver Adam Thielen entlassen. Das gab die Franchise am Freitag offiziell bekannt.

Thank you for everything, Adam 💜💛 pic.twitter.com/KQpWwXLj70 — Minnesota Vikings (@Vikings) March 10, 2023

Beide Seiten haben Medienberichten zufolge wohl in den vergangenen Tagen erfolglos versucht, sich auf eine Umstrukturierung des Vertrags des 32-Jährigen zu einigen. Der zweimalige Pro Bowler wird damit zum Free Agent und sicherlich automatisch zu einem begehrten Ziel in der Offseason.

Thielen kam 2013 als Undrafted Rookie zu Minnesota und spielte neun Saisons für die Vikings. Zwei Mal knacket er die 1.000-Yard-Marke.

+++ 10. März 2023, 06:30 Uhr: Anzeichen für Weggang von Jalen Ramsey verdichten sich +++

Rund um die Personalplanung der Los Angeles Rams geistern viele Gerüchte umher. General Manager Les Snead nutzte daher die Pressekonferenz am Donnerstag um klarzustellen, dass Matthew Stafford in Los Angeles bleiben und sich das Team in diesem Jahr "definitiv auf den Quarterback verlassen wird". Auch Cooper Kupp und Aaron Donald bezeichnete er als "tragende Säulen".

Auffällig ist allerdings, dass er Jalen Ramsey in seine Rede nicht miteinschloss. Rund um den Cornerback halten sich ebenfalls hartnäckige Gerüchte. Als möglicher Kandidat gelten die Detroit Lions, die wohl aktiv nach einem neuen Passverteidiger suchen.

Update: Some teams think the #Lions will be interested in trading for #Rams star CB Jalen Ramsey, per @JFowlerESPN @uSTADIUM



Fowler says they will be active in the free agency market for a cornerback pic.twitter.com/c3zi2D9giu — JPAFootball (@jasrifootball) March 10, 2023

Ramsey wechselte 2019 für zwei Erstrunden-Picks und einen Viertrunden-Pick von den Jacksonville Jaguars zu den Rams. Sein Fünf-Jahres-Vertrag über 100 Millionen US-Dollar gilt eigentlich noch bis einschließlich der Saison 2025.

+++ 09. März 2023, 18:55 Uhr: Lavonte David wird wohl Free Agent +++

Ein großer Name in der NFL wird in dieser Offseason wohl ein Kandidat in der Free Agency. Lavonte David, langjähriger Linebacker der Tampa Bay Buccaneers steht laut Ian Rapoport bald für alle Teams zu Verhandlungen bereit.

Wie Rapoport berichtet, sei es zwar nicht endgültig ausgeschlossen, dass David zu den Bucs zurückkehre - deren Cap Space könnte allerdings zum Problem werden.

David war ein Zweitrundenpick im Jahr 2012, stand 2015 im Pro Bowl und gewann mit den Buccaneers Super Bowl LV. In seiner Karriere sammelte er 29 Sacks und erzielte drei Defense-Touchdowns.