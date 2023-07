Die achte Auflage von "The Match", einem Golf-Duell zwischen Stars anderer Sportarten, ging in diesem Jahr an zwei Super-Bowl-Gewinner. Patrick Mahomes und Travis Kelce besiegten bei dem Show-Event in Las Vegas als Golf-Zweiergespann die beiden Golden State Warriors Steph Curry und Klay Thompson.

"Wir wussten von Anfang an, dass wir eine Chance haben würden, wenn ich nur gut spiele", sagte Mahomes bei "CNN". Erst lobte der Quarterback die unterlegenen NBA-Stars: "Steph ist ein großartiger Golfer, und ich fand, dass Klay heute einen guten Job da draußen gemacht hat", sagte Mahomes.

Travis Kelce nutzt Golf-Match für NFL-Kampfansage

Doch der 27-Jährige stichelte auch: "Sie hatten nicht den Teamaspekt, den wir hatten. . . Ich habe buchstäblich einen schlechten Schlag gemacht - und dann hat Trav einen tollen Schlag gemacht und umgekehrt. Das ist es, was man bei einem solchen Teamwettbewerb braucht, und ich denke, wir sind da rausgegangen und haben gezeigt, was wir können."

Das ist wohl dieser Wettkampf-Spirit, dank dem die beiden Superstars mit den Kansas City Chiefs in diesem Jahr erneut den Super Bowl gewannen.

Der nächste Super Bowl steigt übrigens im kommenden Jahr in Las Vegas, also am selben Ort wie das Golf-Duell: "Ich hätte nichts dagegen, im Februar hierher zurückzukommen und den Titel zu verteidigen, Baby", sagte Kelce bei "CNN".

Tatsächlich haben Super-Bowl-Gewinner bei diesem Golf-Event eine ausgezeichnete Bilanz: Im vergangenen Jahr besiegten die Quarterbacks Aaron Rodgers und Tom Brady ihre jüngeren NFL-Kollegen Mahomes und Josh Allen.