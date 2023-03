Die Zukunft von Packers-Quarterback Aaron Rodgers ist nach wie vor ungeklärt.

Nach Trade-Gesprächen zwischen dem Spielmacher und den New York Jets sieht inzwischen alles danach aus, als ob der 39-Jährige die Franchise aus Wisconsin verlässt.

In einem Interview hat nun auch Packers-CEO Mark Murphy indirekt deutlich gemacht, dass das Team eine Trennung von Rodgers bevorzugt.

Packers wollen ohne Rodgers weitermachen

Am Rande eines High-School-Basketballturniers für Mädchen wurde Murphy gefragt, ob es ein Szenario gibt, in dem Rodgers 2023 der Starting Quarterback des Teams ist. Seine Antwort sprach in der Folge Bände.

"Ja, ich meine, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es wollen, dann würde wir das machen", sagte er bei "Channel 2 WBAY": "Er ist offensichtlich ein großartiger Spieler."

Auch zu den Trade-Gesprächen mit den Jets nahm der Packers-Boss Stellung. "Wir haben ihnen die Erlaubnis dazu gegeben. Aber ich kann wirklich nicht in die Details gehen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden können, die nicht nur für Aaron, sondern auch für uns funktioniert."

Macht es Rodgers wie Vorgänger Favre?

Dass Rodgers es seinem Vorgänger Brett Favre gleichtun, und nach einer glorreichen Karriere in Green Bay zu den Jets wechseln könnte, kommentierte Murphy ebenfalls.

"Nur sehr wenige Spieler spielen in ihrer Karriere nur für ein Team. Natürlich hatte Brett eine großartige Karriere, Aaron hatte auch eine großartige Karriere hier. Egal, was passiert, Aaron wird in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen, er wird in unserer Hall of Fame sein, wir werden ihn zurückholen und seine Nummer wird retired. Wir wollen etwas erreichen, dass gut für Aaron und gut für uns ist."

Und weiter: "Es ist eine Situation, in der wir Aaron helfen wollten, das zu erreichen, was er wollte, ebenso wie die Packers. Hoffentlich entsteht dadurch eine Situation, in der beide Seiten gewinnen. Wir würden es gerne bis zum Beginn der Free Agency geklärt haben."

Inoffiziell beginnt diese am 13. März, wenn Spieler auf dem freien Markt damit beginnen können, über Verträge zu verhandeln. Das neue Ligajahr der NFL beginnt wiederum am 15. März, was bedeutet, dass Spieler zu diesem Zeitpunkt offiziell Verträge mit neuen Teams unterzeichnen dürfen.