Die Zukunft von Packers-Quarterback Aaron Rodgers ist eines der größten Themen in der NFL-Offseason.

General Manager Brian Gutekunst erklärte bereits, es liegen "alle Optionen auf dem Tisch". Der Spielmacher selbst sagte, dass "für alle direkt und indirekt Beteiligten eine frühere Entscheidung das Beste wäre."

Noch ist nicht bekannt, ob der 39-Jährige eine weitere Saison in Green Bay verbringen möchte. Es scheint aber so, als wäre ein weiteres Engagement an Bedingungen geknüpft.

So erklärte eine "hochrangige Packers-Quelle" gegenüber "Bally Sports", die Tage des "Bettelns um eine Rückkehr von Rodgers zu seinen Bedingungen" seien vorbei.

Verlässt Rodgers die Packers?

So sollen die Verantwortlichen bei der Franchise den Eindruck haben, dass Rodgers das Team nach seiner Vertragsverlängerung im vergangenen März ein wenig im Stich gelassen habe. Demnach soll den Bossen vor allem die Tatsache nicht gepasst haben, dass Rodgers in der zurückliegenden Offseason auf Trainingseinheiten mit den frisch gedrafteten Receivern verzichtete.

Zwar ist die Tür für Rodgers weiterhin offen, sollte er sich aber erneut dafür entscheiden wollen, das Offseason-Programm auszulassen, wäre die Begeisterung wohl gering.

Ob Rodgers seinen Dreijahresvertrag über 150 Millionen Dollar, den er am 8. März 2022 unterzeichnet hat, überhaupt weiter antreten will, ist aber noch völlig unklar.

So soll der Spielmacher laut Sportjournalist Trey Wingo am Montag Gespräche mit den New York Jets geführt haben. Nach der Unterschrift von Derek Carr bei den New Orleans Saints ist der viermalige NFL-MVP der heißeste Kandidat auf den Quarterback-Posten in New York.