Aaron Rodgers hat Green Bay inzwischen verlassen, zum Abschied hatte der Star-Quarterback aber noch ein besonderes Geschenk für Packers-Rookie Sean Clifford.

Clifford, ebenfalls Quarterback und im diesjährigen Draft in der fünften Runde gezogen, erhielt von Rodgers ein signiertes Trikot der Packers-Legende sowie zwei Fotos von Rodgers. Auf das Trikot schrieb der 39-Jährige: "Sean - willkommen in GB! Genieße diese tolle Stadt und meinen Umkleideraum."

Traditionelles Rookie-Event der NFLPA

Der 24-Jährige twitterte ein Foto mit den drei Utensilien und schrieb dazu: "Kein schlechtes Einweihungsgeschenk. Danke!" Clifford war einer von 45 Rookies, die am traditionellen Rookie-Event der Spielergewerkschaft NFLPA teilnehmen durften und in Kontakt mit gestandenen Profis der Liga kamen.

In Green Bay ist in dieser Offseason eine neue Zeitrechnung angebrochen. Rodgers hat die Franchise nach fast 18 Jahren verlassen und ist zu den New York Jets gewechselt. Bei den Packers soll Jordan Love in seine Fußstapfen treten. Clifford dürfte kaum Chancen auf Snaps haben.