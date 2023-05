Spätestens seit der Vertragsverlängerung über rund 22 Millionen Dollar ist klar: Die Green Bay Packers setzen auf Jordan Love als Starting Quarterback.

Am Mittwoch war Love erstmals als QB1 zu Gast auf dem Pressepodium in Green Bay. Natürlich ging es bei der Presserunde vor allem um eins: Die vergangenen drei Jahre hinter Aaron Rodgers als sein Vertreter.

Love emotional über "harte Zeit"

"Als ich hierher gedraftet wurde wusste ich natürlich sofort, wie die Situation ist", sagte Love. "Ich wusste auch, dass meine Zeit erst kommen würde und dass ich erst zu lernen habe."

Der 24-Jährige wurde aber auch durchaus emotional. "Das Härteste war, als er (Rodgers, Anm. d. Red.) die Vertragsverlängerung bekam, das gebe ich zu. Ich dachte mir 'So und was mache ich jetzt?'"

Aufgeben war aber keine Option für den Utah-State-Absolventen. "Ich bin dann in mich gegangen und habe mir gesagt, dass ich jetzt erst recht starke Leistungen bringen muss", erklärt Love. "Wenn immer ich die Chance bekomme, werde ich sie nutzen und wer weiß, was dann passiert?"

Nur lobende Worte für Rodgers

Böses Blut zwischen Love und seinem Vorgänger Rodgers gibt es jedoch nicht. Stattdessen ist der 24-Jährige dankbar für die Zeit als Backup hinter dem viermaligen MVP. "Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Wie er die Kabine anführt, wie er mit Teamkollegen interagiert, wie er den Ball wirft, wie er trainiert", erinnert er sich zurück. "Das war unheimlich wertvoll."

Entgegen vieler Erwartungen war die Beziehung zwischen den Beiden recht gut. Nach dem Trade gab es auch Kontakt zwischen den Quarterbacks. "Wir haben uns gegenseitig alles Gute gewünscht. Und wenn ich Hilfe brauche, kann ich mich immer an ihn wenden", so Love. "Ich bin dankbar für die Zeit, die ich mit ihm verbringen durfte."

Sich selbst sieht Love "drastisch" verbessert. "Ich habe natürlich nicht die Erfahrung auf dem Feld, aber seit 2020 verstehe ich unser Offensive Scheme immer besser."

Die Erwartungen an Love werden hoch sein, bereits in Woche eins. Die höchsten Erwartungen an ihn hat aber wohl er selbst.