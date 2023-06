Von Franziska Wendler

Diese Worte haben es in sich – und sie haben nicht nur unter Fans der Green Bay Packers für Aufsehen gesorgt.

Im Gespräch mit "Spectrum News 1" hat Packers-Wide-Receiver Romeo Doubs einen Vergleich zwischen dem neuen Spielmacher Jordan Love und dessen Vorgänger, dem viermaligen NFL-MVP Aaron Rodgers, angestellt. Das Ergebnis: durchaus überraschend.

"Ich glaube, Jordan kann es schaffen. Ich denke, Jordan ist ein wirklich guter Quarterback. Wenn man von Aaron Rodgers zu Jordan wechselt, Aaron war ein wirklich großartiger Quarterback, aber ich glaube, dass Jordan genau das Gleiche tun kann. Ich sehe also nicht wirklich, wo der Unterschied liegt", gab der 24-Jährige zu Protokoll.

Packers-Spieler loben Jordan Love

Mit dem Abgang von Rodgers in Richtung New York hat in Green Bay eine neue Zeitrechnung begonnen. Nach 15 Jahren A-Rod gibt es mit Love in der kommenden Saison einen neuen Starting Quarterback. Wie aber ist die Situation rund um den einstigen Erstrundenpick? Wie schlägt sich Love bei den Cheeseheads?

Dass es ihm nicht an Unterstützung seiner Teamkollegen mangelt, wird in beinahe jedem Interview rund um die Organized Team Activities der Franchise deutlich. Rookies und Routiniers – alle haben für den neuen Starter nur lobende Worte übrig.

David Bakhtiari, Fan-Liebling und langjähriger Freund von Rodgers, erfreut sich an seinem neuen Signal Caller. "Es ist schön zu sehen, dass er jetzt er selbst ist. Nicht dass er das vorher nicht war, aber die Rolle als Backup ist anders", so der fünfmalige All-Pro: "Mein größter Rat an ihn ist: Sei du selbst. Du brauchst nicht anders zu sein, als du warst, du brauchst nicht Aaron zu sein. Was auch immer für dich angenehm ist, lass uns das tun."

LaFleur will keinen vierten Quarterback

Dass Love noch lange nicht mit seinem Vorgänger zu vergleichen ist, die Meinung von Doubs hin oder her, machte vor wenigen Tagen eine Ansage von Head Coach Matt LaFleur deutlich.

Mit Love, Danny Etling und dem frisch gedrafteten Sean Clifford haben die Packers nur drei Quarterbacks im Kader. Dass die Franchise keinen vierten, erfahrenen Routinier verpflichtet hat, hat demnach einen ganz einfachen Grund: Love braucht "eine Tonne an Wiederholungen" im Training. Ein vierter Spielmacher würde dem 24-Jährigen schlicht und ergreifend nicht genügend Zeit auf dem Trainingsplatz verschaffen, um in der Offseason signifikante Fortschritte zu erzielen.

Drei Jahre lang saß Love hinter Rodgers auf der Bank und konnte von einem der besten Quarterbacks der NFL-Geschichte lernen. So wie es Rodgers einst hinter Brett Favre tat.

Zu Buche stehen für den neuen Starter deshalb kaum Erfahrungswerte. In drei Jahren brachte er in der Regular Season 50 von 83 Pässen für 606 Yards und drei Touchdowns an, leistete sich aber auch drei Interceptions. Angst und bange wird den Verantwortlichen deshalb aber mitnichten.

Verantwortliche versuchen den Druck zu minimieren

In den Augen von LaFleur braucht Love zwar noch tonnenweise Übungseinheiten, profitiert aber davon, dass er in den vergangenen Jahren bereits als Quarterback Nummer eins die OTAs bestritt. Aaron Rodgers ließ sich zu dieser Zeit bekanntlich noch nicht auf dem Trainingsgelände blicken.

Auch Quarterback Coach Tom Clements ist von seinem Schützling angetan. So habe Love "große Fortschritte" erzielt, sei"athletisch", "intelligent" und "trifft im Allgemeinen gute Entscheidungen".

Positives wusste auch Team-Präsident Mark Murphy zu berichten. "Ich war sehr beeindruckt davon, wie Jordan in den vergangenen drei Jahren mit sich selbst umgegangen ist. Er hat sich nie beschwert und weiter hart gearbeitet, um sein Spiel zu verbessern. In letzter Zeit habe ich gesehen, wie Jordan als Führungspersönlichkeit aufgetreten ist. Er ist bereit zu spielen", äußerte er auf der Website des Teams.

Doch trotz aller Unterstützung – Murphy, LaFleur und Co. tun alles, um die Erwartungen zu senken und den Druck zu minimieren. "In Bezug auf Jordan würde ich unseren Fans raten, daran zu denken, dass dies sein erstes Jahr als Stammspieler ist und es eine Lernkurve geben wird. Es wird Höhen und Tiefen geben, aber es wird spannend und wir haben Vertrauen in Jordan", machte der Präsident deutlich.

Love kann sich an Rodgers wenden

Übrigens: Love selbst bleibt trotz des Drucks erstaunlich ruhig. Vor US-Journalisten lobte er Vorgänger Rodgers, sprach über die Beziehung zu dem Super-Bowl-Sieger und machte deutlich, wie sehr er sich darauf freut, drei Jahre nach seinem Draft endlich so richtig loslegen zu dürfen.

"Es ist aufregend. Um mich herum ist viel Energie und ich kann mich mehr einbringen, weil ich weiß, dass ich jetzt der Starter und nicht mehr der Backup bin. Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, die Truppe mitzunehmen, jedem Spieler Selbstvertrauen zu geben, ihnen zu zeigen, dass ich an sie glaube und ihnen vertraue", gab er den Weg vor.

Und sollte Love doch einmal nicht mehr weiterwissen, eine Option steht ihm immer offen: Aaron Rodgers. Er versichert: "Wenn ich Hilfe brauche, kann ich mich immer an ihn wenden."