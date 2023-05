Head Coach Matt LaFleur von den Green Bay Packers hat vollstes Vertrauen in den neuen Stamm-Quarterback Jordan Love, der das schwierige Erbe von Aaron Rodgers antreten soll.

"Ich habe ihn letztes Jahr beobachtet. Ich denke, Jordan hat große Fortschritte gemacht", sagte LeFleur in einer Medienrunde. Großen Anteil daran habe auch Tom Clements, der bei den Packers als Quarterback-Coach arbeitet.

"Ich denke, dass das zum großen Teil Tom zu verdanken ist, der weiß, wie man diese Jungs trainiert. Er weiß, wie man sie ausbildet, und er ist sehr, sehr konsequent. Er beschönigt nichts. Er ist einfach sachlich", so LaFleur, der in seine fünfte Saison als Head Coach in Wisconsin geht.

Jordan Love profitiert vom Quarterback-Coach

Clements war bereits 2006 zu den Packers gekommen und arbeitete sich über seine Rolle als Quarterback-Coach bis zum Offensive Coordinator hoch. 2017 verließ er die Franchise, kehrte im vergangenen Jahr aber zurück.

"Ich habe Jordan nach der Saison gefragt, was er von ihm hält, und er sagte, dass er Tom liebt und findet, dass er ihm bei seiner Entwicklung im Laufe des Jahres verdammt gut geholfen hat", sagte LaFleur: "Für mich war es ein Kinderspiel. Es ging nur darum, ob Tom zurückkommen wollte oder nicht, und ich bin froh, dass er hier sein wollte, und wir können uns glücklich schätzen, dass wir ihn haben."

Love wurde bereits 2020 von den Packers in der ersten Runde gedraftet. Dieser Pick hatte bei Rodgers für Irritationen gesorgt, es war der Anfang vom Ende des viermaligen MVP in Green Bay. Nach der vergangenen Saison hatte er zunächst über ein Karriereende nachgedacht, ehe er schließlich per Trade zu den New York Jets ging.