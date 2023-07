Die New York Jets werden vor Beginn der NFL-Saison 2023/24 im Rahmen der Doku Hard Knocks hautnah begleitet.

Die NFL und NFL Films haben sich auf das neue Team von Aaron Rodgers festgelegt.

Jets wollen Zugang von Video-Crews beschränken

Das Team will der Video-Crew aber deutlich weniger Zugang erlauben, als andere Teams in früheren Jahren, wie Adam Schefter berichtet.

Insbesondere Aufnahmen von Spieler-Entlassungen sollen auf der schwarzen Liste stehen, da man es in New York als "inhuman" befinde, diese zu zeigen, so der Insider.

NFL zögert wohl bei Washington Commanders

Aufgrund der vorgegebenen Kriterien waren neben den Jets nur noch die New Orleans Saints, Chicago Bears und die Washington Commanders in Frage gekommen. Die Auswahl gestaltete sich schwierig.

Bei den Commanders soll die NFL wegen des anstehenden Verkauf Bedenken gehabt haben. Die anderen drei Teams sollen von sich aus deutlich gemacht haben, kein Teil der Doku sein zu wollen.

New York Jets konnten Hard Knocks wohl nicht ablehnen

Zwar zwinge die NFL kein Team zur Teilnahme an Hard Knocks, allerdings konnten die Jets aufgrund der Regularien auch nicht wirklich ablehnen.

Die Richtlinien zur Auswahl sind klar und deutlich: Teams, die es in den vergangenen beiden Jahren nicht in die Playoffs schafften, stehen ebenso zur Wahl wie Teams, die mit demselben Trainer in die Saison gehen wie im Vorjahr. Außerdem können nur Teams ausgewählt werden, die zehn Jahre lang nicht mehr bei Hard Knocks begleitet wurden.

Die Jets waren zuletzt im Jahr 2010 zu sehen.

Am 19. Juli starten Rodgers und Co. ins Training Camp - dann vor laufenden Kameras. Premiere der Doku ist am 8. August.