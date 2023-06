Welches Team wird vor Beginn der Saison 2023/24 in der NFL im Rahmen der Doku "Hard Knocks" hautnah begleitet?

Diese Frage dürfte wohl bald beantwortet werden und die Anzeichen verdichten sich, dass die New York Jets dieses Mal ausgewählt werden. Dies berichtet "nbcsports" mit Verweis auf eine Quelle aus der Liga.

Wegen bevorstehendem Verkauf: Liga zögert wohl bei Commanders

Aufgrund der vorgegebenen Kriterien kommen ohnehin nur vier Teams in Frage. Neben den Jets sind dies noch die New Orleans Saints, Chicago Bears und die Washington Commanders.

Problem allerdings: Die Jets, Saints und Bears haben schon recht deutlich gemacht, dass sie in diesem Jahr kein großes Interesse daran haben, Teil der Doku zu sein. Bei den Commanders soll hingegen die Liga zögern, da das Team derzeit vor einem möglichen Verkauf steht.

Laut Richtlinien: Jets könnten "Hard Knocks"-Auswahl nicht ablehnen

Das größte Interesse würde zweifelsohne durch die New York Jets erzeugt werden, die mit Star-Quarterback und Neuzugang Aaron Rodgers in die Saison gehen und sich dem Bericht nach trotz des mangelnden Interesses zumindest mal darauf vorbereiten, ausgewählt zu werden. Zwar zwinge die NFL kein Team zur Teilnahme an Hard Knocks, allerdings können die Jets aufgrund der vorgegebenen Richtlinien eigentlich auch nicht ablehnen, sollten sie ausgewählt werden.

Die Richtlinien zur Auswahl des Teams für die Doku-Reihe "Hard Knocks" sind klar und deutlich. Teams, die es in den zurückliegenden beiden Jahren nicht in die Playoffs schafften, stehen ebenso zur Wahl wie Teams, die mit demselben Trainer in die Saison gehen wie im Vorjahr. Das dritte und letzte Kriterium ist, dass Teams ausgewählt werden können, die in den zurückliegenden zehn Jahren nicht Teil der "Hard Knocks"-Doku waren.

Die Jets waren zuletzt im Jahr 2010 Teil der "Hard Knocks"-Doku.