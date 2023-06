NFL Hard Knocks ist fast schon eine Institution. Seit 2001 existiert das Format, bei dem die Preseason-Vorbereitung eines NFL-Teams von Kameras begleitet wird. Die Zuschauer erleben sämtliche Ereignisse hautnah mit - von Spieler-Entlassungen bis Trainings-Raufereien.

In insgesamt 17 Staffeln wurden bislang 14 verschiedene Franchises begleitet, doch ausgerechnet dieses Jahr kommt es zu Problemen – weil kein Team so wirklich daran teilnehmen möchte.

Die Auswahlkriterien sind denkbar einfach. Sollte sich keine Franchise freiwillig melden, kann die NFL unter den Teams wählen, die in den vergangenen zehn Jahren nicht bei Hard Knocks begleitet wurden, deren Headcoach nicht im ersten Jahr ist und die in den vergangenen beiden Spielzeiten nicht die NFL Playoffs erreicht haben.

Vier Franchises kommen in Frage

Für dieses Jahr kommende damit die New Orleans Saints, New York Jets, Chicago Bears und Washington Commanders in Frage. Doch vor allem die ersten drei Genannten wollen so gar nicht.

"Ich weiß, dass es mehrere Teams gibt, die 'Hard Knocks' gerne in ihrem Gebäude sehen würden. Wir gehören einfach nicht dazu", sagte Jets-Coach Robert Saleh auf einer Pressekonferenz Anfang Juni.

Ähnlich äußerte sich auch Bears-Präsident George McCaskey im Gespräch mit "The Athletic": "Wir sind der Meinung, dass es eine Reihe von Teams gibt, die bei 'Hard Knocks' eine spannende Geschichte zu erzählen haben. 31 andere."

Und auch Saints-Coach Dennis Allen sprach sich bei "ProFootballTalk" deutlich gegen eine Teilnahme aus: "Ich würde es nicht mögen, weil ich mich nur auf unser Footballteam konzentrieren und besser werden will. Und jede Ablenkung ist genau das, Ablenkung, die dich letztendlich davon abhält, dein Ziel zu erreichen."

Auch bei den Commanders gibt es noch Probleme

Einzig die Washington Commanders haben sich noch nicht direkt gegen eine Teilnahme ausgesprochen. Allerdings steht der Franchise noch immer der offizielle Verkauf des bisherigen Besitzers Daniel Snyder an Josh Harris bevor.

Laut einem Bericht von "CBS" habe die NFL deswegen bereits bei den Detroit Lions angefragt, ob sie, wie bereits in der vergangenen Saison, auch 2023 das Gesicht von Hard Knocks sein möchten. Eine finale Entscheidung steht weiterhin aus.

2022 wurde die ausgewählte Franchise übrigens bereits im März verkündet.