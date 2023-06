Der Hype um C.J. Stroud war groß, lange Zeit galt er als Favorit auf den ersten Pick im Draft 2023. Letztlich wurde sein Kumpel Bryce Young vor ihm ausgewählt, Stroud ging an zweiter Stelle zu den Houston Texans.

Dort rief Head Coach DeMeco Ryans jüngst einen offenen Wettbewerb um die Rolle des Starters aus. Überraschend wäre es trotzdem, falls Davis Mills oder Case Keenum zum Saisonbeginn Mitte September die Offense über das Feld führen sollte.

Houston Texans: Noah Brown vergleicht C.J. Stroud mit Dak Prescott

Zumal Stroud bei Mitspielern offensichtlich einen positiven Eindruck hinterlässt. Noah Brown, der die vergangenen sechs Jahre bei den Dallas Cowboys aktiv war und seit wenigen Monaten bei den Texans unter Vertrag steht, zeigte sich gegenüber "Sports Illustrated" angetan von seinem neuen Passgeber und vergleicht ihn mit einem der besten Spielmacher der vergangenen Jahre: Dak Prescott.

"Sie sind beide großartige Quarterbacks - mit großem Armtalent. [...] Ich denke, er hat das Potenzial, dem gerecht zu werden, es vielleicht sogar zu übertreffen. Ich drücke C.J. also die Daumen und bin bereit, ihm bei allem den Rücken zu stärken", wird Brown zitiert.

Houston Texans: C.J. Stroud hat "Offense schnell verinnerlicht"

Für die in der Vergangenheit eher erfolglose Franchise wäre das ein echter Glücksfall. Seit 2016 ist Prescott in der Liga, führte seine Cowboys vier Mal in die Playoffs und wurde zwei Mal in den Pro Bowl gewählt.

"Ich weiß, dass C.J. ein großes Armtalent hat. In der kurzen Zeit, in der ich hier mit ihm gearbeitet habe, hat er die Offense schnell verinnerlicht und die Verantwortung für seine Reps übernommen. Ich denke, dass kann nur zu positiven Dingen führen", führt Brown, der 2022 mit 43 Catches für 555 Yards und drei Touchdowns seine produktivste Spielzeit erlebte, aus.

Einen ersten Eindruck von den Qualitäten Strouds dürfte die breite Öffentlichkeit in den Preseason-Spielen gewinnen, am 11. August geht es gegen die New England Patriots. Einen knappen Monat später starten die Texans bei den Baltimore Ravens in die Saison 2023.