Andrew Luck ist für andere Teams Sperrzone. Zumindest laut Jim Irsay, Besitzer der Indianapolis Colts.

"Sollte ein NFL-Team versuchen, Andrew Luck (oder jemanden aus seinem näheren Kreis) zu kontaktieren, um für ihre Franchise zu spielen, wäre das ein klarer Verstoß gegen die Manipulationsrichtlinien der Liga", schrieb Irsay bei Twitter.

Vorausgegangen war ein Bericht, dass die Washington Commanders vor der abgelaufenen Saison versucht haben sollen, den ehemaligen Colts-Quarterback aus dem Ruhestand zu holen.

Indianapolis Colts wollen Tampering-Verstoß prüfen

Der 33-jährige Luck beendete 2019 seine Karriere, hatte zu dem Zeitpunkt aber noch drei Jahre Vertrag in Indianapolis. Der Vertrag wurde zwar nach seinem Weggang aufgelöst, was aber bedeutet, dass die Colts seine Rechte besitzen würden, falls er sich jemals für eine Rückkehr in die NFL entscheidet.

Laut "ESPN" haben die Colts Interesse daran, zu erfahren, was an dem Gerücht um Luck und die Commanders dran ist und ob tatsächlich ein Verstoß gegen das sogenannte "Tampering" stattgefunden hat.

Die Regel der NFL dazu ist zwar nicht eindeutig formuliert, direkter Kontakt zu einem Spieler ist allerdings nicht erforderlich, um einen Verstoß auszulösen. Ein aktuelles Beispiel sind die Miami Dolphins, die wegen unerlaubter Gespräche über Verpflichtungen von Tom Brady und Sean Payton ihren Erstrunden-Pick im diesjährigen Draft verloren.

Abseits der Aufregung um seine Person hatte Luck selbst, nachdem er mit 29 Jahren seine Karriere beendete, stets unmissverständlich erklärt, dass er keine Rückkehr in die NFL plane.