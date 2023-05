Jim Irsay, Owner der Indianapolis Colts, hat Quarterback Anthony Richardson in den höchsten Tönen gelobt und klargestellt, dass der 20-Jährige die klare Nummer-eins-Wahl der Franchise im Draft war.

"Wenn wir den ersten Pick im Draft gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich auch Anthony genommen", sagte Irsay auf der offiziellen Homepage der Colts: "Ich hatte schon frühzeitig das Gefühl, dass Richardson derjenige ist, den wir nehmen."

Die Colts wählten Richardson mit dem vierten Pick aus, zuvor waren bereits die beiden Spielmacher Bryce Young (zu den Carolina Panthers) und C.J. Stroud (Houston Texans) vom Board gegangen. Laut Irsays Aussagen hatte dies aber keinerlei Auswirkungen auf die Planungen der Colts.

Richardson dominierte beim Combine mit herausragenden Physis-Werten, der 1,95-Meter-Hüne ist ein absoluter Modellathlet. Allerdings ist er als Quarterback noch eher unerfahren, an der University of Florida spielte er nur eine Saison als Starter. Richardson hat unbestreitbar enormes Potenzial, das jedoch noch am Anfang seiner Entfaltung steht.

Richardson direkt Starter? "Schlüssel für die Zukunft der Franchise"

Entsprechend will sich Irsay zu diesem Zeitpunkt noch nicht festlegen, ob Richardson gleich im ersten Saisonspiel die Offense aufs Feld führen wird. Allerdings merkt der 63-Jährige an, dass eine Entwicklung nur mit Spielzeit möglich ist.

"Du wirst besser, indem du spielst", sagte er. Training und Preseason-Spiele seine zwar "großartig. Aber er wird besser, wenn er spielt. Das ist sehr wichtig. Denn seine Entwicklung ist ein Schlüssel für die Zukunft der Franchise", so Irsay deutlich. In der Free Agency wurde auch Gardner Minshew verpflichtet, der zunächst spielen könnte. Zudem stehen noch Nick Foles und Sam Ehlinger als Quarterbacks im Kader.

Der neue Head Coach der Colts, Shane Steichen, kennt sich mit jungen Quarterbacks gut aus. In den vergangenen zwei Jahren war er als Offensive Coordinator der Philadelphia Eagles maßgeblich an der Entwicklung von Jalen Hurts beteiligt. General Manager Chris Ballard warnt dennoch davor, von Richardson zu früh zu viel zu verlangen.

"Man sollte nicht erwarten, dass er von Tag eins an Superman ist. Die Geschichte hat gezeigt, dass es nicht viele gab, die von Beginn an Superman waren. Bei manchen hat es zwei, drei Jahre gedauert, bis sie richtig gute Spieler geworden sind", so Ballard.