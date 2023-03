NFL

NFL: Vorschläge für Regeländerungen - Challenges, Nummer 0, Playoff-Setzliste

Vor, während und nach einer Saison werden in der NFL fleißig Anpassungen am Regelwerk diskutiert. Die 32 Teams der NFL können Vorschläge unterbreiten, die von der Liga an die Besitzer der Mannschaften weitergeleitet und von diesen bei einem Meeting Ende März abgesegnet werden müssen. ran stellt diese vor.