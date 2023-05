Von Leopold Grünwald

In der Saison 2023 kehrt die NFL nach Deutschland zurück, macht nach ihrer Premiere in München erstmals Station in Frankfurt. Außerdem wird wie gewohnt auch in London gespielt. Die insgesamt fünf Paarungen wurden frühzeitig verkündet. ran beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die International Games 2023.

Wann finden die International Games zwischen wem statt?

Am 1. Oktober spielen die Jacksonville Jaguars im Wembley Stadion in London gegen die Atlanta Falcons. Nur eine Woche später, am 8. Oktober, treten erneut die Jaguars gegen die Buffalo Bills im Stadion von Tottenham Hotspur an, bevor am 15. Oktober die Baltimore Ravens am gleichen Ort auf die Tennessee Titans treffen.

Die Spiele in Deutschland finden am 5. und 12. November in Frankfurt im Deutsche Bank Park statt. In der ersten Partie spielen die Miami Dolphins gegen den amtierenden Super-Bowl-Champion, die Kansas City Chiefs. In Spiel zwei kommt es zum Duell zwischen den New England Patriots und den Indianapolis Colts.

Warum spielt die NFL in diesem Jahr zweimal in Frankfurt?

Die eigentlich für Mexiko geplante NFL Partie kann in diesem Jahr nicht stattfinden, da das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 renoviert wird und deswegen nicht zur Verfügung steht. Das Spiel wurde daraufhin nach Deutschland vergeben, da die NFL Deutschland als großen Wachstumsmarkt identifiziert hat. Außerdem dürfte auch der große Erfolg aus dem vorigen Jahr eine Rolle gespielt haben, als die Tampa Bay Buccaneers und die Seattle Seahawks in München zum ersten Mal ein Spiel der Regular Season auf deutschem Boden austrugen.

Wieso finden die Partien in Frankfurt an aufeinanderfolgenden Wochenenden statt?

Die Ansetzung dürfte logistische Gründe haben, denn so muss das Stadion nur einmal umgebaut werden. Zudem sinkt der Aufwand für NFL und von deren amerikanischen Medien-Partnern, da Personal und Equipment direkt in Frankfurt bleiben können und nicht zwischen den USA und Deutschland hin- und hergeflogen werden müssen.

Was ist über das Rahmenprogramm bei den Spielen in Deutschland bekannt?

Über das Rahmenprogramm bei den beiden Spielen in Frankfurt weiß man bisher noch nichts. Allerdings ist zu erwarten, dass wie im vergangen Jahr in München einiges geboten sein wird.

Weshalb spielen die Jacksonville Jaguars zweimal in London?

Die NFL spielt seit Jahren mit dem Gedanken, eine Division in Europa aufzubauen. Die Jacksonville Jaguars gelten für diesen Fall als Kandidat für einen Umzug in die englische Hauptstadt. Die Ansetzung von zwei London-Spielen für die Jags darf also als Testlauf für die Machbarkeit dieses Plans gesehen werden.

Wie sind die Spiele in Deutschland einzuschätzen?

Insbesondere die erste Partie zwischen den Miami Dolphins und den Kansas City Chiefs hat es in sich. Die Chiefs gehen als amtierender Super-Bowl-Champion in die Saison und haben mit Patrick Mahomes den besten Quarterback der neuen Generation. Mit zwei MVP-Trophäen und zwei Super Bowls in nur sechs Jahren in der Liga könnte der 27-Jährige Tom Brady tatsächlich irgendwann den Status als bester Spieler der NFL-Geschichte ablaufen.

Und auch bei den Dolphins handelt es sich um eine echte Top-Mannschaft. Spätestens seit dem Trade für Tyreek Hill vor der vergangenen Saison gilt Miami als Titel-Aspirant. Für den Wide Receiver wird es außerdem das erste Spiel gegen seinen alten Arbeitgeber, die Chiefs, sein.

Das zweite Spiel zwischen den New England Patriots und den Indianapolis Colts weist zwar nicht ganz die Star-Power von Chiefs vs. Dolphins auf, ist aber trotzdem ein absoluter Leckerbissen für die deutschen Fans. Die New England Patriots haben hierzulande eine große Anhängerschaft und waren die erste Franchise, die in Deutschland ein eigenes Büro eröffnete. Auch wenn Tom Brady nicht mehr als Quarterback das Spiel für New England macht, steht mit Bill Belichick immer noch der Architekt der Patriots-Dynastie an der Seitenlinie.

Zudem ist das Spiel gegen die Colts von einer harten Rivalität geprägt, was sowohl an den Duellen zwischen Brady und Peyton Manning in den 2000ern als auch an der DeflateGate-Affäre aus dem Januar 2015 liegt. Damals hatten die Patriots im AFC Championship Game gegen die Colts eine Halbzeit nachweislich mit nicht stark genug aufgeblasenen Bällen gespielt. Ein emotionsgeladener Kampf zwischen den beiden Teams ist also vorprogrammiert.

Gibt es auch deutsche Spieler bei den German Games?

Die Kader der NFL Teams für die kommende Saison sind zwar noch nicht fix, allerdings steht ein Deutscher aktuell bei den Indianapolis Colts unter Vertrag. Marcel Dabo gehört zwar nicht zum regulären Kader, hat dank seines "Future/ Reserve Contracts" aber einen Fuß in der Tür. Es ist gut möglich, dass die Colts den Defensive Back in den Kader berufen und für einen ganz besonderen Moment in Frankfurt sorgen.