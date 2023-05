Es ist wieder soweit: Auch für die Saison 2023 ermöglicht die NFL über das International Pathway Program (IPP) internationalen Spielern den Weg in die beste Football Liga der Welt.

Acht Spieler bekommen in der kommenden Saison die Chance, sich bei einem Team zu beweisen - so viele Sportler wie noch nie seit Gründung des Programms im Jahr 2017. Wie die Liga in einem Statement bekannt gegeben hat, wurden ein australischer, ein französischer und sechs nigerianische Spieler einem Team zugewiesen.

"Es ist sehr aufregend zu sehen, dass diese hochtalentierte Gruppe von Spielern in die NFL-Kader aufgenommen wird, und es ist ein Beweis für den Erfolg der globalen Football-Entwicklungsprogramme der NFL für internationale Sportler", wird Peter O'Reilly, der NFL Executive Vice President zitiert.

International Program als Sprungbrett

Nachdem im vergangenen Jahr ein internationaler Combine im Stadion von Tottenham Hotspur mit 38 Spielern aus 13 Ländern stattfand, wurden 13 Athleten zur Teilnahme am IPP-Programm eingeladen.

Anfang des Jahres verbrachten diese zehn Wochen in einem intensiven Trainingslager an der IMG Academy in Bradenton, Florida und konnten sich beim Pro Day an der University of South Florida vor den Scouts der Teams präsentieren. Ausgewählt für ein NFL-Abenteuer wurden nun acht von ihnen.

Doch bei welchen Franchises bekommen die Talente eine Chance? Im Losverfahren wurden die NFC North und die AFC West als die Divisionen ausgewählt, die die Spieler aufnehmen.

Diese acht Spieler bekommen eine Chance:

NFC North

Roy Mbaeteka (Nigeria - Chicago Bears)

Patrick Murtagh (Australien - Detroit Lions)

Kenneth Odumegwu (Nigeria - Green Bay Packers)

Junior Aho (Frankreich - Minnesota Vikings)

AFC West

Haggai Chisom Ndubuisi (Nigeria - Denver Broncos)

Chukwuebuka Godrick (Nigeria - Kansas City Chiefs)

David Ebuka Agoha (Nigeria - Las Vegas Raiders)

Basil Chijioke Okoye (Nigeria - Los Angeles Chargers)

Übrigens: Einen Tipp bekommen die Auserwählten gratis dazu. Jordan Mailata, ehemaliger Teilnehmer des Programms aus Australien und inzwischen Offensive Tackle bei den Philadelphia Eagles, erklärte: "Mein Rat an die Spieler, die in das Programm kommen, wäre, den Prozess zu genießen. Gebt alles, was ihr habt. Nehmt die Chance wahr und lasst sie nicht ungenutzt verstreichen. Harte Arbeit wird immer das Talent überdauern."

Von den insgesamt 37 International-Spielern seit Beginn des Programms stehen aktuell 13 im Kader eines NFL-Teams, vier davon im aktiven Roster. Neben Mailata gehören dazu die Deutschen Jakob Johnson (Las Vegas Raiders) und David Bada (Washington Commanders) sowie dessen britischer Teamkollege Efe Obada.