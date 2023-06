Es hatte sich bereits angekündigt, nun steht es offiziell fest: J.J. Watt bleibt der NFL auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere treu und wird neuer TV-Experte beim US-Sender "CBS".

Wie der Sender mitteilte, unterschrieb der dreimalige Defensive Player of the Year und fünfmalige Pro Bowler einen mehrjährigen Vertrag. Bereits in Woche eins der kommenden Saison wird er seine Tätigkeit beginnen.

"Ich liebe das Spiel zu sehr, um mich ganz davon zu trennen. Ich freue mich sehr, bei 'CBS Sports' mitzuwirken und alle NFL-Sendungen und -Plattformen mitzugestalten", wird der 34-Jährige zitiert.

J.J. Watt wurde zu einer dominanten Kraft in der NFL

Watt hoffe, "dass die Fans die Einblicke und das Wissen, das ich in meinen zwölf Jahren in der NFL gesammelt habe, genießen werden, und wenn wir Glück haben, werden wir auch ein paar Lacher auf dem Weg teilen", ergänzte er.

Der Defensive End war 2011 von den Houston Texans in der ersten Runde gedraftet worden und wurde schnell zu einer dominanten Kraft in der NFL. Gleich in zwei Saisons knackte der Quarterback-Jäger die Marke von 20 Sacks.

Nach einigen Jahren, in denen er verletzungsbedingt viele Spiele verpasste, verließ er nach der Saison 2020 die Texans und wechselte zu den Arizona Cardinals. Dort kam er in der abgelaufenen Saison noch einmal auf 16 Spiele und 12,5 Sacks.