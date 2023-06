Wie geht es für J.J. Watt nach dem Ende seiner aktiven Karriere weiter?

Nach insgesamt zwölf Jahren in der NFL beendete der 34-Jährige nach der vergangenen Saison seine Profi-Laufbahn, die ihm fünf Nominierungen für den Pro Bowl und dreimal die Auszeichnung zum besten Defensivspieler einer Saison bescherte.

Nun deutet vieles darauf hin, dass Watt dem Weg einiger prominenter Kollegen folgt und eine Rolle als TV-Experte annimmt. Laut der "New York Post" hat er mehrere Angebote vorliegen, eine Anstellung beim Sender "CBS" erscheint aber am wahrscheinlichsten. Der Kanal überträgt im kommenden Jahr den Super Bowl in den USA.

Watt will keinen Fulltime-Job

Noch allerdings gibt es einige offene Fragen zu klären. So soll Watt kein Interesse an einem Vollzeit-Job haben, zudem soll er keinen der etablierten Experten um Ex-Quarterback Tony Romo ersetzen. Stattdessen soll er in der Pre-Game-Show beim Super Bowl dabei sein und zudem ein paar weitere Auftritte während der Saison bekommen.

Neben "CBS" zeigten auch "NBC" sowie das "NFL Network" Interesse an Watt.