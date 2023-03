Schwere Vorwürfe gegen den Bruder von NFL-Superstar Patrick Mahomes!

Jackson Mahomes soll in einem Restaurant im Süden von Kansas City die Besitzerin und einen Kellner tätlich angegriffen haben.

Wie der "Kansas City Star" berichtet, habe der 22 Jahre alte Bruder des Chiefs-Quarterbacks am Samstagabend vergangener Woche das "Aspen Restaurant and Lounge" zusammen mit fünf Freunden betreten.

Demnach haben sie zunächst einen jungen Kellner, der sich in einem Büro eine Wasserflasche holen wollte, mehrmals geschubst.

Video zeigt Übergriffe von Jackson Mahomes

Später, so heißt es weiter, habe Mahomes die Besitzerin Aspen Vaughn in deren Büro am Hals gepackt und ohne ihre Zustimmung mindestens zweimal geküsst. Der Griff sei so heftig gewesen, dass er einen leichten Bluterguss an Vaughns Hals hinterlassen habe. Vaughn ist die Stiefmutter einer Freundin von Mahomes, weshalb sich beide gut kennen.

Sie glaube, dass Mahomes an dem Abend Marihuana und Alkohol konsumiert habe, heißt es in dem Bericht weiter. Ihren Aussagen zufolge habe die Polizei das Video der Überwachungskamera ausgewertet und ihr mitgeteilt, Anklage wegen sexueller Nötigung gegen Mahomes erheben zu wollen.

Patrick Mahomes brother Jackson Mahomes is accused of assault, forcibly kissing owner at bar 👀 pic.twitter.com/YvGOPMbz6J — Daily Loud (@DailyLoud) March 4, 2023

Auf dem Video ist zu sehen, wie sie von Mahomes bedrängt und gewaltsam geküsst wird.

"Ich stand unter Schock", sagte Vaughn dem "Kansas City Star". Sie habe Mahomes zurechtgewiesen und ihm gesagt, dass er den Verstand verloren habe.

Der Kellner habe zunächst keine Anzeige erstattet und sei sich auch nicht sicher, ob er dies tun werde, heißt es.

Mahomes-Anwalt weist Vorwürfe zurück

Der Anwalt von Mahomes wies die Vorwürfe gegen seinen Mandanten indes vehement zurück.

"Jackson hat nichts Falsches getan", sagte Brandan Davies. "Unsere Untersuchung hat erhebliche Beweise ergeben, die die Behauptungen von Jacksons Anklägerin widerlegen, einschließlich der Aussagen mehrerer Zeugen."

Er habe sich an die Strafverfolgungsbehörden gewandt, um ihnen die Ergebnisse ihrer Ermittlungen zukommen zu lassen, "damit sie sich ein vollständiges Bild von der Angelegenheit machen können", so der Anwalt.

Jackson Mahomes profitiert seit Jahren von der Popularität seines Bruders und hat bereits über eine Million Follower auf Tik Tok. Viele Videos produziert er, während er Spiele seines Bruders vor Ort verfolgt.

Allerdings fiel er auch schon häufig wegen rücksichtslosem und unhöflichem Verhalten auf. Nun könnte dieses Verhalten erstmals ernsthafte Folgen für ihn haben.