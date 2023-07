Die vergangenen zwei Spielzeiten dürften für Calvin Ridley alles andere als zufriedenstellend gewesen sein.

2021 verkündete er nach wenigen Partien, dass er aufgrund mentaler Probleme eine Auszeit benötigt. Für die Spielzeit 2022 wurde er aufgrund von Verstößen gegen die Wett-Richtlinien der NFL aus dem Verkehr gezogen.

Nun greift der Wide Receiver, der mittlerweile bei den Jacksonville Jaguars unter Vertrag steht, neu an. Während des Saisonvorbereitung macht Ridley anscheinend mächtig Eindruck bei seiner neuen Mannschaft, Kollege Jamal Agnew kommt aus dem Schwärmen kaum noch heraus.

Jaguars-Kollege Agnew von Ridley angetan: "Niemand kann ihn bewachen"

"Du siehst es einfach an der Art, wie er sich bewegt. Sein Route Running, er kann laufen, er kann alles fangen, was man in seine Richtung wirft. Er ist einfach anders", zeigt sich der Passempfänger gegenüber "talkSPORT" begeistert.

Glaubt man dem 28-Jährigen, werden die gegnerischen Abwehrreihen wenig Spaß mit Ridley haben. "Wenn man ihn da draußen beobachtet, ist er ein Alptraum für jeden Gegenspieler. Meiner Meinung nach kann ihn niemand in dieser Liga bewachen", führt Agnew weiter aus.

Bereits in seiner Rookie-Saison sorgte der ehemalige Falcons-Receiver mit 821 Receiving Yards und zehn Touchdowns für Aufsehen. Zwei Jahre später legte Ridley seine bislang stärkste Spielzeit hin - zwar erzielte er einen Touchdown weniger, fing jedoch 90 Pässe für 1.374 Yards.