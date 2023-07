Es wäre eine besondere Geschichte der bevorstehenden NFL-Saison.

Wenn die Jacksonville Jaguars zum Auftakt am 10. September auf die Indianapolis Colts treffen, könnten Vater und Sohn für die Jags im Einsatz sein - Vater Doug Pederson als Coach an der Seitenlinie, und sein Sohn Josh auf dem Spielfeld (Der komplette NFL-Spielplan)

Wie die Houston Gamblers aus der neu gegründeten USFL ankündigten, wurde ihr Spieler Josh Pederson freigegeben, um sich einem NFL-Team anzuschließen.

Pederson gibt Hinweis auf neues Team

Die Gamblers teilten zwar nicht mit, um welches Team es sich handelt. Doch Pederson selbst hat einen klaren Hinweis darauf gegeben. Der Tight End likte einen Tweet, in dem über seinen Wechsel zu den Jaguars berichtet wird.

Pederson hatte zuvor zwar schon bei den San Francisco 49ers, den New Orleans Saints und den Kansas City Chiefs trainiert, hat aber noch nie ein reguläres NFL-Spiel bestritten.

Für die Gamblers war Pederson in der abgelaufenen Saison mit 24 Catches für 325 Yards der zweitbeste Spieler des Teams in dieser Wertung.

Sein Vater Doug trainiert die Jaguars seit Beginn 2022 und führte sie in der vergangenen NFL-Spielzeit bis ins Divisional Game, in dem sie am späteren Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs scheiterten.