Calvin Ridley darf wieder professionell Football spielen: Die National Football League (NFL) hat die Suspendierung des Wide Receivers aufgehoben und somit dessen Antrag auf Wiederzulassung für die Liga stattgegeben. Das berichtet "ESPN".

Der 28-Jährige darf von sofort an wieder an allen Teamaktivitäten teilnehmen. Der Antrag wurde von Commissioner Roger Goodell geprüft und stattgegeben.

In einem Statement erklärte Ridley: "Die heutige Wiedereinsetzung durch die NFL beendet ein schwieriges Kapitel meiner beruflichen Laufbahn, das ich mir selbst zuzuschreiben habe und das mit einer isolierten Fehleinschätzung begann".

Ridley, der zu den Jacksonville Jaguars getradet wurde, hatte am 15. Februar 2023 einen Antrag auf Wiederzulassung für die Liga gestellt, nachdem er wegen eines Wettskandals für die komplette Saison 2022 gesperrt war. Der Passempfänger hatte zugegeben, in der Spielzeit 2021 als Mitglied der Atlanta Falcons Wetten in Höhe von 1.500 US-Dollar auf das Geschehen in der NFL abgeschlossen zu haben.

Neue Chance

Dies hatte sich zugetragen, als der 28-Jährige aufgrund von psychischen Problemen nicht mit dem Team trainieren konnte.

Seine beste Saison erlebte Ridley 2020, als er für die Falcons 90 Pässe für 1.374 Yards und neun Touchdowns fing.

Ridley freut sich nun auf seine zweite Chance: "Ich habe immer zu meinen Fehlern gestanden, und das ist nicht anders. Ich habe großen Respekt vor dem Spiel und freue mich auf die Gelegenheit, meine Karriere in Jacksonville neu zu starten. Ich freue mich darauf, meinen neuen Trainern, Teamkollegen und der gesamten Organisation der Jaguars zu zeigen, wer ich bin und was ich als Spieler und Mensch repräsentiere."