In der nächsten Saison werden die Jacksonville Jaguars zum ersten Mal gleich zwei Spiele in London absolvieren. In den kommenden Jahren könnte sich diese Zahl sogar noch erhöhen. Der Grund? Weil die Jaguars ihr Stadion renovieren, müssen die Heimspiele der Franchise in wohl mindestens zwei Spielzeiten an anderen Orten ausgetragen werden.

Das erklärte Lenny Curry, Bürgermeister der Stadt, bei einem Auftritt im Radiosender "1010XL". Laut David Bauerlein, Reporter der "Florida Times-Union", war dies das erste Mal, dass öffentlich gesagt wurde, dass die Jaguars durch die Renovierung des Stadions "verdrängt" würden.

Derzeit ist noch völlig unklar, wo das Team seine Heimspiele austragen würde. Curry dazu: "Das Ziel wäre es, irgendwo in Jacksonville zu spielen. Ich weiß, dass sie bestimmte lokale Standorte in Betracht ziehen, die sie für mindestens zwei Jahre beherbergen könnten."

Jacksonville Jaguars: Noch mehr Spiele in London?

Weil es sich bei den zwei Jahren allerdings um ein "Best-Case-Szenario" handelt, sollen auch andere Standorte in Erwägung gezogen werden. Demnach sei ein "zeitlich begrenzter" Umzug nach Orlando eine Option. Ebenfalls denkbar: Die Jaguars absolvieren noch mehr Spiele in London.

Der momentane Zeitplan sieht vor, dass die Renovierungsarbeiten 2025 und 2026 vollzogen worden.